پیکر یک شهید گمنام امروز در قزوین تشییع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ،سپاه صاحب الامر استان، فرماندهی انتظامی استان، لشگر ۱۶ زرهی، صدا و سیمای مرکز قزوین و شهرداری با صدور اطلاعیه های جداگانه ای با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از عموم مردم شهید پرور استان برای شرکت پرشور در تشییع پیکر مطهر شهید گمنام عملیات والفجر ۸ دعوت کردند.

مراسم تشییع پیکر پاک شهید گمنام دفاع مقدس پس از 27 سال و بازگشت به میهن اسلامی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه بر روی دستان مردم انقلابی قزوین از مقابل امامزاده اسماعیل به سمت مزار شهدای قزوین تشییع خواهد شد.

پیکر مطهر این شهید عصر سه شنبه با حضور گسترده دانشجویان در دانشگاهای آزاد اسلامی و پیام نور قزوین تشییع شد.