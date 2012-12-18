آشنایی با بازیکن صربستانی مورد نظر پرسپولیس

به گزارش خبرنگارمهر، باشگاه پرسپولیس مارکو پروویچ را به تهران فراخوانده تا در صورت موافقت یحیی گل محمدی با او قرارداد منعقد کند. این بازیکن 28 ساله که در پست هافبک چپ بازی می کند، مارکو پروویچ نام دارد.

او در فاصله سال های 2000 تا 2007 در تیم ستاره سرخ بلگراد توانست 90 بازی انجام داده و 10 گل نیز به ثمر برساند. پروویچ در سال 2008 تا 2010 به عضویت بازل سوئیس درآمد و در 40 بازی برای این تیم 10 گل به ثمر رساند و پس از آن راهی لیگ آمریکا شد. این بازیکن در فاصله سال های 2004 تا 2007 عضو تیم ملی زیر 21 سال صربستان نیز بود.

قرار است گل محمدی از بین این گزینه خارجی و چند گزینه داخلی، یک بازیکن را جذب کند که با توجه به اخباری که از باشگاه پرسپولیس به بیرون مخابره می شود این هافبک صربستانی از شانس خوبی برای توافق با پرسپولیس برخوردار است.