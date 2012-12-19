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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۶:۱۰

پس از 14 ساعت تلاش؛

پیکر 8 معدنچی حادثه طبس از معدن خارج شد/ اسامی جان باختگان

پیکر 8 معدنچی حادثه طبس از معدن خارج شد/ اسامی جان باختگان

یزد - خبرگزاری مهر: سرانجام پس از 14 ساعت تلاش امدادگران، پیکر هر هشت معدنچی حادثه ریزش معدن زغال سنگ طبس از تونل این معدن به بیرون کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معدن زغال سنگ طبس که امروز به دنبال ریزش، هشت معدنچی را در خود محبوس کرده بود، سرانجام به باز پس دادن پیکر این معدنچیان رضایت داد.

چهار نفر از کارگران این معدن، در همان ساعات اولیه ریزش جان خود را از دست دادند اما چهار نفر دیگر بر اثر گاز معدن درگذشتند.

تا غروب امروز تنها یک نفر از حادثه دیدگان از معدن خارج شده بود اما هم اکنون با تلاش امدادگران پیکر هر هشت نفر از این معدن خارج شد.

به این ترتیب بار دیگر حادثه معدن، جان هشت کارگر دیگر را گرفت و پرونده این حادثه این معدن نیز بسته شد.

تلاش برای بررسی علل ریزش معدن زغال سنگ طبس موسوم به یال شمالی ادامه دارد.

اسامی جان باختگان این حادثه نیز علی مهدی زاده، محمود عابد، جواد باقرزاده، رمضان رضوانی، اسماعیل رحیمیان، ابوالفضل خوری و رسول غلامی اعلام شده است. 

کد مطلب 1770043

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