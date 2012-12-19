20 گفتمان دینی ویژه حماسه 9 دی در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان از برگزاری 20 گفتمان دینی همزمان با سالروز حماسه تاریخی 9 دی با هدف ارتقای سطح دانش و بینش مخاطبین گفتمان دینی در استان خبر داد.

مهدی تیموری، کارشناس پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی و دبیر گفتمانهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان افزود: این تعداد گفتمان در 14شهرستان استان که دارای اداره تبلیغات اسلامی یا نمایندگی فرهنگی تبلیغی هستند با حضور دانش آموزان ، داشجویان، اساتید دانشگاه ، طلاب حوزه های علمیه و سایر اقشار تأثیر گذار و دعوت از اساتید بومی استان برگزار می شود.



کارشناس پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان از جمله اهداف برگزاری طرح گفتمانهای دینی را ، تبلیغ چهره به چهره و ارتقای سطح دانش و بینش مخاطبین گفتمان دینی،کمک به رشد تقویت بعد دینی و معنوی گروههای مرتبط با این طرح،نهادینه کردن مفاهیم و آموزه های دینی در جامعه با استفاده از مدل گفتمانه های دینی عنوان کرد.



تیموری انقلاب اسلامی را نتیجه عاشورا و برگرفته از قیام امام حسین (ع) معرفی کرد و گفت: همه مسئولان دلسوز این کشور باید با ایمان به این مسأله برای مردم خدمت کنند و تخطی از این موضوع باعث میشود که باور و اعتقاد مردم نسبت به این آموزه دینی کمرنگ شود.



وی خاطر نشان کرد: موضوعات این گفتمان ها متناسب با حادثه نهم دی ماه در خصوص مباحثی چون بصیرت و روشنگری و جنگ نرم و بررسی آثار ونتایج خلق حماسه تاریخی نهم دی ماه برگزار می شود.

وهابیت فرقه ای برای تفرقه افکنی در جهان اسلام است

کارشناس فرق ومذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان گفت: وهابیت با برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد قصد تفرقه‌افکنی و برهم زدن وحدت شیعه و سنی را دارد.



حجت الاسلام حسن محمد حسنی زاده کارشناس فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان با بیان این مطلب یکی از عملکرد‌های بهائیان را تفسیر به رأی آیات قرآن معرفی کرد و افزود: بهائیت هیچ گونه سنخیتی با دین اسلام و مذهب شیعه ندارد.



حجت الاسلام حسنی زاده یکی دیگر از عوامل به ظاهر فریبنده این فرقه را حضور کودکان به همراه والدین بهائیشان در انجام کارهای خیر عنوان کرد و افزود:از اهداف فریب کارانه این فرقه انجام کارهای خیر و عام‌المنفعه نظیر عیادت از بیماران در بیمارستانها تظاهر به عبادت و شرکت در مراسم مذهبی، مراجعه به آسایشگاه‌های سالمندان و کمک به سالخوردگان است .



وی با بیان اینکه فرقه بهائیت در جنایات خود ناکام است و از هیچ جنایتی ابا ندارد، در پاسخ به نحوه مقابله با این فرقه گفت: ترویج فرهنگ دینی، مذهبی و افزایش جذابیت دین الهی اسلام به شرط مجهز بودن به ارزشهای اسلام ناب محمدی می‌تواند بهترین راه مقابله با این فرقه باشد.



حسنی زاده با اشاره به فعالیت فرقه بهائیت و وهابیت گفت: این دو فرقه با حمایت استعمار فعالیت خود را آغاز کرد و در مقاطعی شکست خورده و منحل شد اما دوباره فعالیت‌های خود را از سر گرفت.



کارشناس فرق ومذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی افزود: وهابیت ویژگی خاصی دارد که آن را از دیگر فرق متمایز می‌کند و آن ایجاد شبهه است و سازندگان این فرق با ایجاد شبهات قصد دارند گمراهی ایجاد کرده و به اهداف خود دست یابند.



وی اذعان داشت: در برابر شبهه‌افکنی‌ها باید در ابتدا اصول آنان را شناخت و بعد از آن به ایمان و کفر، توحید و شرک، سنت و بدعت، حیات برزخی و غلو احاطه داشت تا بتوان شبهات آنان را به طور کامل پاسخ داد.