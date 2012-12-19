لزوم آسان سازی تسهیلات بانکی/ 16 هزار چاه غیر مجاز در جنوب کرمان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار در کارگروه کشاورزی جنوب استان کرمان که با حضور فرمانداران و مدیران کل در جیرفت برگزار شد، افزود: با توجه به این که تعداد زیادی پرونده از این کارگروه به بانک های کشاورزی ارسال شده است، لذا مشاهده می شود که بخش کمی از این تسهیلات پرداخت شده که باید این موضوع پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: در بحث عدد و رقم پرداختی، شمال استان کرمان رتبه هفتم و جنوب رتبه بیست و هشتم را در کشور دارد که باید فرمانداران و مسوولان تدابیری بیندیشند تا رتبه این منطقه را در سطح استان افزایش دهند.

نجار، گفت: یکی از مشکلات اصلی که موجب شده کشاورزان نتوانند تسهیلات دریافت کنند، بدهی آنان به نظام بانکی و ارایه نکردن وثیقه مورد نیاز است که با توجه به پیگیری های استان و نشست با وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل بانک کشاورزی قرار شد تا این مشکل نیز مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار کرمان، بیان کرد: مسوولان نیز باید کمک کنند تا معوقات بانکی وصول شود؛ زیرا با وصول معوقات، مسیر پرداخت ها هموار خواهد شد.

وی همچنین بر توسعه آبزی پروری، دامپروری و پرورش شتر در جنوب کرمان تاکید کرد و افزود: این منطقه، ظرفیت های مناسبی برای توسعه این بخش ها دارد.

مسئولان برای وصول مطالبات تلاش کنند

استاندار کرمان در جمع کشاورزان نیز اضافه کرد: بانک ها و مسوولان برای پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان دامپروری، پرورش آبزیان و پرورش شتر نهایت همکاری را داشته باشند.

وی گفت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب نیز باید برای توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری بخش کشاورزی در این منطقه همکاری لازم را انجام دهد، زیرا توسعه صنایع تبدیلی علاوه بر اشتغالزایی، نقش موثری در ارتقای قیمت محصول دارد.

استاندار کرمان به وجود شانزده هزار حلقه چاه آب غیرمجاز در منطقه جنوب اشاره و اظهار کرد: پنج هزار از این چاه ها با مصوبه مجلس شورای اسلامی مجوز گرفته اند و باید در گذشته راهکاری اندیشیده می شد که این چاه ها حفر نمی شد زیرا اگر پنج هزار حلقه چاه با ضابطه داشتیم امروز شاهد حفر شانزده هزار حلقه چاه غیر مجاز نبودیم.

وی گفت: طرح های ارایه شده به کارگروه کشاورزی باید قبل از ارسال به بانک مورد کارشناسی قرار گیرد



با حضور استاندار کرمان روند فعالیت معادن منطقه رمون و بهر آسمان در جیرفت بررسی شد





در ادامه سفر استاندار کرمان به جنوب کرمان، روند فعالیت معادن منطقه رمون و بهر آسمان جیرفت با حضور استاندار کرمان در این شهرستان بررسی شد.



اسماعیل نجار در این نشست که فرماندار جیرفت، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان، صنایع و معادن جنوب کرمان، حفاظت محیط زیست استان و نمایندگان مناطق رمون و بهر آسمان حضور داشتند، گفت: حفاظت محیط زیست و صنعت و معدن باید موارد مطرح شده در این نشست را بررسی و نتایج نهایی را اعلام کنند.

وی افزود: معدن کاران باید براساس قانون و مقررات از حفاظت محیط زیست استعلام کنند که اگر فعالیت آنها در محدوده منطقه حفاظت شده باشد مستلزم تجدید نظر است.