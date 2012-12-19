به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور سه‌شنبه‌شب در نشست با سرپرستان خبرگزاری‌ها و نمایندگان روزنامه‌های سراسری در بوشهر اظهار داشت: رسیدگی به موضوعات فرهنگی از اولویت‌های استان بوشهر است و همواره تلاش داشته‌ایم با تعامل با رسانه‌ها در این مسیر گام برداریم.

وی با اشاره به تشکیل شورای اطلاع‌رسانی استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: استفاده از نظرات همه اهالی رسانه و بررسی مشکلات و رسیدگی به خواسته‌های رسانه‌ها می‌تواند کمک خوبی برای رسانه‌ها باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با انتقاد از عدم پوشش مناسب اخبار استان بوشهر در سطح کشور، اضافه کرد: اگر آمار خبرهای منتشر شده از استان بوشهر در رسانه‌ها را بررسی کنیم می‌بینیم که سهم استان بوشهر چند کلمه در سال است که لازم است ارتباط استان با رسانه‌های سراسری را تقویت کنیم.

وی خواستار افزایش قدرت چانه‌زنی نمایندگان رسانه‌‌های سراسری با مرکز شد و گفت: باید از ظرفیت رسانه‌ها برای آشنایی هر چه بیشتر کشور با استان بوشهر و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن استفاده کنیم.

پرآور با مطلوب‌خواندن خروجی چنین نشست‌هایی، افزود: نشست‌های تخصصی را با اصحاب رسانه استان برگزار خواهیم کرد و در یک فضای صمیمانه برای توسعه و پیشرفت استان بوشهر تلاش می کنیم.

وی بر لزوم داشتن یک روزنامه در استان بوشهر تاکید کرد و اظهار داشت: روزنامه در استان می‌تواند تاثیرگذاری فراوانی برای اطلاع‌رسانی‌ مطلوب‌تر در استان داشته باشد و همه باید برای راه‌اندازی روزنامه در استان بوشهر تلاش کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر هر چند فعالان رسانه‌ای بسیاری در استان داریم و بوشهر سهم بسیار بالایی در داشتن رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های سایبری دارد ولی تا زمانی که روزنامه در استان نداشته باشد نمی‌توانیم به جایگاه واقعی استان برسیم.

وی تصریح کرد: همه باید برای راه‌اندازی روزنامه در استان بوشهر تلاش کنیم و این مهم نیازمند همراهی و همکاری همه اهالی رسانه است.

در این نشست که به دعوت استاندار بوشهر برگزار شده بود، سرپرستان دفاتر خبرگزاری‌ها و نمایندگان نشریات سراسری به بیان دیدگاه‌های خود در ارتباط با نقش رسانه در توسعه استان پرداختند.