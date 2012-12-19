مسابقات لیگ برتر هاکی کشور در گچساران برگزار می شود

اسماعیل پناهپوری به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات از امروز 29 آذر ماه سال جاری به مدت سه روز با حضور تیم های هاکی" نفت و گاز گچساران"، "شهرداری اراک"، "هیئت هاکی استان فارس"، "هیئت هاکی استان کرمان"، "هیئت هاکی استان ایلام"، "هیئت هاکی استان سمنان" در گچساران برگزار می شود.

پناهپوری افزود: تاکنون به غیر از تیم "هیئت هاکی استان فارس" دیگر تیم های شرکت کننده در مسابقات در گچساران حضور یافته اند.

پناهپوری اظهار داشت: تیم هاکی "نفت و گاز گچساران" تنها نماینده استان کهگیلویه وبویراحمد درمسابقات لیگ برتر هاکی کشور است.

وی افزود: تیم هاکی "نفت و گاز گچساران" تاکنون با پنج پیروزی و کسب 15 امتیاز در جایگاه نخست جدول رده بندی دور رفت این رقابت ها قرار دارد.

پناهپوری وضعیت فنی نماینده هاکی کهگیلویه وبویراحمد را در این مسابقات مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: تیم هاکی "نفت و گاز گچساران" با در اختیار داشتن دو بازیکن تیم ملی با قدرت در این مسابقات شرکت می کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان گچساران بیان کرد: تیم ملی هاکی جمهوری اسلامی درمسابقات آسیایی در کشور تایلند نیز توانست به همراه دو بازیکن گچسارانی خود" یعقوب بهرامی" و" مسعود بهلولی" در رده اول آسیا قرار بگیرد.

وی افزود: در این مسابقات "یعقوب بهرامی" ورزشکار گچسارانی تیم ملی هاکی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بهترین بازیکن آسیا در رشته هاکی معرفی شد.

پناهپوری محل برگزاری مسابقات لیگ برتر هاکی کشور را سالن ورزشی پدخندق گچساران عنوان کرد و افزود: با توجه به امتیاز میزبانی که تیم هاکی "نفت وگاز گچساران" دارد حمایت و حضور تماشاگران برای تشویق این تیم می تواند نتایج خوبی را همراه داشته باشد.

پناهپوری در ادامه از همه علاقمندان و ورزش دوستان گچسارانی دعوت کرد تا برای تشویق نماینده هاکی استان در ورزشگاه پدخندق حضور به هم برسانند.