تولید داروی سکته از شیر بز/ ژن درمان سکته در مرحله صنعتی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین نصر اصفهانی در بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از پژوهشکده رویان که سه شنبه شب انجام شد افزود: در حال حاضر این پژوهشکده در حال انجام تحقیق بر روی دارویی است که نمونه خارجی آن نزدیک به دو هزار و 500دلار قیمت دارد و خوشبختانه ما موفق به دستیابی تولید این دارو شده ایم.

وی ادامه داد: وقتی یک سکته اتفاق می افتد با مصرف این دارو دیگر نیازی به بستری شدن نیست و در واقع این دارو لخته خون را باز می کند.

نصر اصفهانی ادامه داد: در حال حاضر وقتی سکته اتفاق می افتد بعد از رفع شدن مشکل بیمار باید بالن بزند که این کار نیز در نهایت مشکلات خود را ایجاد می کند و باعث می شود بافتهای اطراف آن بمیرند، اما داروی حاضر به گونه ای است که در آمبولانس نیز بیمار می تواند از آن استفاده کند و مشکل مرتفع خواهد شد.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: داروی حاضر یک درجه از داروهای موجود در بازار بالاتر است البته قیمت آن بالاست اما در صورت تولید آن کل هزینه وزارت بهداشت و درمان برای رسیدگی به بیمارانی که دچار سکته شده اند پایین خواهد آمد.

نصر اصفهانی تصریح کرد: در حال حاضر این دارو به مرحله تولید آزمایشگاهی رسیده که در شیر حیوانات تولید می شود و امید است این دارو به مرحله صنعتی شدن برسد.

رئیس پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: تا کنون نزدیک به هفت سال است که بر اجرای این پروژه کار شده است.

به گزارش مهر، نصر اصفهانی در بخش دیگری با اشاره به اینکه در زمانی که این مرکز پژوهشی در اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد با یک خانه اجاره ای فعالیت خود را آغاز کردیم، گفت: خوشبتانه از آن زمان تا کنون فعالیت های قابل توجهی را به انجام رسانیده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم حمایت دولت و مجلس از پژوهشگران اظهار داشت: نباید فراموش کرد که فراهم کردن زیرساختهای لازم جهت انجام فعالیتهای پژوهشی به روند این اقدامات کمک شایانی خواهد کرد لذا انتظار می رود تا مجلس برای ساخت مراکز پژوهشی اقدامات لازم را به گونه ای به عمل آورد تا حداقل آنان در بحث انشعابات هزینه کمتری را پرداخت کنند.