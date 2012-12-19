نفوذ در امنیت تلویزیونهای هوشمند/ اتفاقات خانه در معرض دید هکرها

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت امنیتی ریولن مستقر در جزیره مالت با انتشار یک ویدئو نشان داده است که چگونه محققان این شرکت موفق شده اند به تنظیمات تلویزیونهای هوشمند از جمله اطلاعات ذخیره شده روی آن دسترسی پیدا کنند.

آنها در این ویدئو ادعا کرده که می توانند بدافزارهایی را برای دسترسی به روت این تلویزیونها فراهم کنند.

هکرها با استفاده از این بدافزارها می توانند از دوربینها و میکروفنهای داخلی تلویزیونها برای شنیدن و دیدن هرآنچه که در مقابل تلویزیون قرار دارد، استفاده کنند.

تلویزیونهای هوشمند سامسونگ از امکان استفاده از تلویزیون، استفاده از شبکه های اجتماعی، تماشای سرویسهای تبلیغاتی و انجام بازیهای دیگر برخوردارند. این دستگاه ها همچنین با فرمان صوتی و فرمانهای حرکتی با استفاده از دوربین و میکروفن خود برخوردارند و می توانند آنچه را که در مقابلش رخ می دهد تشخیص دهند.

درحالی که این تلویزیونها به اینترنت متصل می شوند در مقابل هکرهایی که می توانند به این دستگاه و فایلهای ذخیره شده و روی آن دسترسی پیدا کنند آسیب پذیر هستند.

لوئیحی آریما از بنیانگذاران شرکت ریولن اظهار داشت که راهی پیدا کرده است که می تواند آدرس آی پی این دستگاه را دنبال کرده و به اطلاعات آن دسترسی پیدا کرده تا کنترل هر دستگاهی را که به آن متصل است را نیز در اختیار قرار گیرد.

در این ویدئو منتشر شده نشان داده می شود که هکر می تواند به فایلها و اطلاعات این تلویزیونها چون تاریخ استفاده از اینترنت و اطلاعات متصل شده به آن توسط یو اس بی دسترسی داشته باشند و براساس اظهارات آریما این نقطه ای است که هکر می تواند کنترل کامل دستگاه را در اختیار خود قرار دهد.

محققان این احتمال را مطرح کرده اند که صاحبان این دستگاه ها که از آنها برای اینترنت گردی استفاده می کنند خود را در معرض چنین تهدیدهایی قرار می دهند. درحال حاضر دستگاه ها از سیستمهای روشنایی تا تهویه هوا و کنسولهای بازیهای رایانه ای به عملکرد آنلاین خود متکی هستند اما سیستم عامل آنها اغلب از همان امنیتی برخوردار نیست که دستگاه های دارای سیستم عامل های اپل و مایکروسافت به آن مجهز شده اند.

درحال حاضر شیوه این شرکت امنیتی در شرایطی کار می کند که هکرها بتوانند به شبکه ای که تلویزیون به آن متصل شده نفوذ کند و براساس پیش بینی های آریما خطر اصلی خطرهایی هستند که افراد و یا شرکتهای خاصی را هدف می گیرند.

احتمال چنین آسیب پذیریهایی با افزایش تعداد مشتریان دستگاه های الکترونیکی مجهز به حسگر، دوربین و میکروفن نگران کننده است. آنچه اهمیت دارد دانش مشتری نسبت به چیستی دستگاهی است که خریداری می کنند.

یک سخنگوی سامسونگ اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که تنها در شرایط بسیار غیرمعمولی از ارتباط اینترنتی مشکلاتی میان تلویزیونهای هوشمند سامسونگ مدل 2011 و سایر دستگاه های متصل به وجود می آید و ما به مشتریان خود این اطمینان را می دهیم که استفاده از تلویزیونهای هوشمند به اندازه کافی از امنیت برخوردار است.

وی افزود: در ژانویه 2013 ما یک نرم افزار ارائه می دهیم که امنیت این تلویزیونها را ارتقا می دهد و به مشتریان خود توصیه می کنیم که هنگام استفاده از این دستگاه ها از نقاط دسترسی وایرلس (wireless access points) کد گذاری شده استفاده کنند.