مریگو فلاویو در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه صنعت CNG در ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، گفت: در حال حاضر ایران یکی از بزرگترین و گسترده ترین شبکه‌های توزیع و عرضه CNG جهان را در اختیار دارد.

رئیس انجمن صنعت CNG ایتالیا با تاکید بر اینکه در حال حاضر ایران با توسعه ناوگان خودروهای گازسوز و ساخت حدود 2000 جایگاه CNG به غول توسعه این صنعت نوپا در سطح جهان تبدیل شده است، تصریح کرد: هم اکنون ایران دارای مزیت‌های منحصر به فردی برای توسعه بیشتر صنعت CNG است.

این مقام ایتالیایی از وجود دومین ذخایر گاز طبیعی جهان و ساخت شبکه گسترده خطوط لوله انتقال گاز به عنوان 2 مزیت ایران برای توسعه صنعت CNG یاد کرد و افزود: همچنین توسعه CNG به عنوان یک سوخت پاک دارای مزیت زیست محیطی هم هست.

وی در خصوص مهمترین شاخص‌های توسعه صنعت CNG در ایران و جهان، توضیح داد: باید در تمامی مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی جایگاه‌های CNG و خودروهای دوگانه سوز ضمن استفاده از تکنولوژی‌های جدید آخرین استانداردها تعریف و اجرایی شود.

فلاویو با بیان اینکه باید تمامی صنایع خودروسازی و کارگاههای تبدیل خودروهای گازسوز ایران به آخرین استانداردهای روز جهان تجهیز شوند، بیان کرد: در این صورت علاوه بر ارتقای سطح ارائه خدمات، رضایت و استقبال بیشتر مردم برای استفاده از صنعت CNG هم فراهم می شود.

رئیس انجمن صنعت CNG ایتالیا با اشاره به ضرورت مشارکت بیشتر صنایع ایران و ایتالیا برای توسعه صنعت CNG با استفاده از فنآوری‌های روز جهان، تبیین کرد: همزمان با ایران کشور ایتالیا هم توسعه صنعت CNG را در دستور کار قرار داده است.

غول‌های خودروساز اروپا CNG سوز شدند

این کارشناس اروپایی در پاسخ به سئوال مهر مبنی آخرین تصمیم گیری‌ها در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای افزایش سهم CNG، گفت: بر اساس سیاست گذاری‌های جدید اتحادیه اروپا باید سهم CNG در سبد سوخت خودروهای اروپائی به 10 درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به آغاز گسترده تولید خودروهای گاز سوز در سطح کارخانجات خودروساز اروپا، تصریح کرد: اخیر گروه خودروسازی "آئودی و مرسدس" از نسل جدید خودروهای گازسوز رونمائی کرده‌اند که این اتفاق در سال‌های قبل نمی‌افتاد.

فلاویو همچنین از افزایش سهم CNG در سبد سوخت خودروهای ایتالیائی تا سقف 10 درصد خبر داد و افزود: در حال حاضر 3 درصد خودروهای ایتالیا گازسوز هستند.

پیشنهاد گازی ایتالیائی‌ها؛ ایران کشتی گازسوز تولید کند

رئیس انجمن صنعت CNG ایتالیا با اعلام اینکه ایران به پشتوانه ذخایر گاز طبیعی خود باید سهم CNG را بیش از سهم 22 درصدی فعلی افزایش دهد، اظهار داشت: با توجه به این ظرفیت تولید گاز نباید محدودیتی در توسعه CNG در ایران به‌وجود آید.

این مقام ایتالیائی از وجود استاندارد، قوانین و مقررات و دستگاه‌های متولی به عنوان دیگر مزیت‌های توسعه CNG در ایران یاد کرد و یادآور شد: علاوه بر توسعه ناوگان خودروهای گاز سوز، ایران باید طراحی و تولید کامیون، تریلر و حتی کشتی های گازسوز را هم آغاز کند.

به گزارش مهر، هم اکنون به طور متوسط روزانه بین 17 تا 19 میلیون متر مکعب گاز در جایگاه‌های CNG مصرف می شود که این معادل تولید گاز یک فاز پارس جنوبی است.

در حال حاضر ایران با تولید حدود سه میلیون دستگاه خودرو گازسوز دومین کشور دارنده ناوگان خودروهای دوگانه سوز جهان پس از پاکستان است که با احتساب خودروهای دوگانه سوز غیر مجاز تعداد کل این دسته از خودروها از نسل سه میلیون دستگاه عبور می کند.