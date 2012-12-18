تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و نهم آذر‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با پنجم صفر سال 1434 هجری قمری و نوزدهم دسامبر سال 2012 میلادی.

- مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* پرسپولیس - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی

- هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* شهرداری ارومیه - کاله مازندران (ساعت 16 - سالن غدیر ارومیه)

* میزان خراسان - آلومینیوم المهدی بندرعباس (ساعت 16 - سالن مهران مشهد)

* نوین کشاورز - باریج اسانس کاشان (ساعت 16 - خانه والیبال تهران)

* پیشگامان کویر یزد - جواهری گنبد (ساعت 16 - سالن شاهدیه یزد)

* متین ورامین - سایپای البرز (ساعت 16 - سالن شهید گل عباسی ورامین)

* شهرداری تبریز - پیکان تهران (ساعت 16 - سالن شهید اقدمی تبریز)

- مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* لاتزیو - سیه‌نا

* اودینزه - فیورنتینا

* ناپولی - بولونیا

- مرحله دوم رقابتهای فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به (DFB Pokal) امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* بوخوم - مونیخ 1860

* وولفسبورگ - لورکوزن

* دورتموند - هانوفر

* اشتوتگارت - کلن

- فینال رقابتهای فوتبال آ.س.آن امروز بین تیم‌های سنگاپور و تایلند برگزار می‌شود.

- مسابقات پنج تیم حاضر در گروه "ب" رقابت‌های دسته یک والیبال نشسته از امروز به میزبانی چالوس آغاز می‌شود.