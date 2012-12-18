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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۰:۱۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه‌ ورزشی: برگزاری آخرین دیدار از مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور بین تیم‌های پرسپولیس و ملوان و پیگیری هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و نهم آذر‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با پنجم صفر سال 1434 هجری قمری و نوزدهم دسامبر سال 2012 میلادی.

- مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:
* پرسپولیس - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی

- هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* شهرداری ارومیه - کاله مازندران (ساعت 16 - سالن غدیر ارومیه)
* میزان خراسان - آلومینیوم المهدی بندرعباس (ساعت 16 - سالن مهران مشهد)
* نوین کشاورز - باریج اسانس کاشان (ساعت 16 - خانه والیبال تهران)
* پیشگامان کویر یزد - جواهری گنبد (ساعت 16 - سالن شاهدیه یزد)
* متین ورامین - سایپای البرز (ساعت 16 - سالن  شهید گل عباسی ورامین)
* شهرداری تبریز - پیکان تهران (ساعت 16 - سالن شهید اقدمی تبریز)

- مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* لاتزیو - سیه‌نا
* اودینزه - فیورنتینا
* ناپولی - بولونیا

- مرحله دوم رقابتهای فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به (DFB Pokal) امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* بوخوم - مونیخ 1860
* وولفسبورگ - لورکوزن
* دورتموند - هانوفر
* اشتوتگارت - کلن

- فینال رقابتهای فوتبال آ.س.آن امروز بین تیم‌های سنگاپور و تایلند برگزار می‌شود.

مسابقات پنج تیم حاضر در گروه "ب" رقابت‌های دسته یک والیبال نشسته از امروز به میزبانی چالوس آغاز می‌شود.

کد مطلب 1770056

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