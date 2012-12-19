برای جابجایی روستای فرخ آباد اقدامات موثری انجام شده است

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سایت قدیم روستای فرخ آباد مشکلات فراوانی را برای مردم این روستا به وجود آورده بود که سالیان سال منازل مردم این روستا به خاطر بالا بودن سطح آب زیرزمینی دچار مشکل شده بود و زندگی را برای آنها سخت کرده بود.

کرمی افزود: این امر باعث شده بود مردم روستا برای حل این مشکل به مسئولان مراجعه کنند که خوشبختانه سال گذشته ما با تعیین کارگروه برای بررسی مشکلات و طراحی سایت جدید این روستا در دستور کار خود قرار دادیم که بعد از کار کارشناسی جابجایی این روستا مورد موافقت قرار گرفت.

معاون عمرانی استاندار ایلام تصریح کرد: زمینی به وسعت 20 هکتار برای جابجایی این روستا تهیه طرح شده و در حال حاضر در بحث زیرساختهای اساسی مورد نیاز از جمله برق و آبرسانی اقدامات خوبی انجام شده است.

کرمی گفت: برای خط انتقال آب و برق سایت جدید روستای فرخ آباد یک میلیارد و 200 میلیون تومان تاکنون هزینه شده است.

وی اظهار داشت: در بحث فضاهای عمومی نظیر مسجد، مدرسه و سایر خدمات عموی اعتبارات لام تخصیص یافته است.

این مسئول افزود: برای را ه دسترسی روستا اقداماتی صورت گرفته است و اعتبارات لازم اختصاص خواهد یافت.

کرمی گفت: باتوجه به طراحی و نوساز بودن روستا می توان این روستای را به عنوان الگوی استان معرفی کرد چرا که سبک معماری اسلامی ایرانی در آن رعایت شده است.

معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: باید ایجاد فضای سبز در سایت جدید روستای فرخ آباد در دستور کار مسئولین قرار بگیرد.

کرمی اظهار داشت: ایجاد کارهای اقتصادی برای توسعه هر روستا لازمه کار است و در بحث معابر و زیرساختها بنیاد مسکن 30 میلیون تومان هزینه کرده است.

معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: تا پایان سال اعتباراتی جهت طرح هادی و جاده دسترسی برای این روستا اختصاص خواهد یافت.

روستای فرخ آباد در پنج کیلومتری شهر دهلران قرار گرفته است و این روستا برابر بخشنامه دولت در سال 74 اسکان یافته اند و شغل اصلی مردم این روستا کشاورزی و دامداری است و همین باعث شده بود آنها زندگی مشترکی با دام داشته باشند و مشکلات بهداشتی فراوانی مردم این روستا را تهدید می کرد.