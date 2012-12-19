مجلس علت تاخیر در تجهیز سیستم گرمایشی - سرمایشی مدارس را دنبال کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی شامگاه سه شنبه در بازدید اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات از پژوهشکده رویان با اشاره به سفرهایی که تا کنون این کمیسیون داشته افزود: تا کنون سفرهای برنامه ریزی شده ای از خراسان رضوی و به صورت موردی نیز از مناطق زلزله زده آذربایجان و مناطق حادثه دیده پیرانشهر داشته و تیم هایی برای تهیه گزارش به آن منطقه اعزام شده اند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون نزدیک به 200 روز از مجلس شورای اسلامی می گذرد، افزود: خوشبختانه در این مدت این کمیسیون توانسته اقدامات موثری را انجام دهد.

مقتدایی تصریح کرد: همچنین جلسه ای با مسئولان ارشد وزارت نفت و آموزش و پرورش داشته ایم.

سخنگوی کمیسیون علوم و تحقیقات ادامه داد: وزارت نفت در خصوص تامین بودجه آموزش و پروش تعهداتی داده بود که ما روند آن را دنبال کردیم که علت تاخیر در تجهیز سیستم سرمایشی و گرمایشی چیست.

مقتدایی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره در فصل بودجه به کمک دولت می آییم چون مشی ما این است که با شناخت نقاط ضعف کمک کنیم ،تصریح کرد: دنبال هستیم تا با این شناخت دولت شایسته تر خدمت رسانی کند و کمیسیون آموزش و تحقیقات در مسیر ریل گذاری لازم کمک می کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تخقیقات در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات در جلساتی که در استانها انجام می دهد دنبال است تا گزارش را برای کمیسیون تهیه کند و در این سفر از مراکز آموزشی و پژوهشی استان بازدید خواهیم داشت.