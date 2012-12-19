به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "اینجا شب نیست" به سردبیری افشین حسین خانی و با اجرای سیدعلی ضیاء شب گذشته میزبان رضا یزدانی، محمد حمزهای، سیاوش خیرابی، هومن جاوید، امیرحسین رستمی و علی اوجی بود.
حمزهای که در "ترانه مادری" به عنوان دستیار حسین سهیلیزاده فعالیت میکرد، کاشف خیرابی معرفی شد و در این باره توضیح داد: من به سیاوش گفتم خودش را حسابی لاغر کند تا برای بازی در این سریال انتخاب شود. او هم این کار را کرد.
خیرابی که همزمان با سالروز تولدش در این برنامه حاضر شده بود نیز توضیحاتی درباره همکاریاش با این سریال ارائه داد.
آلبوم تازه رضا یزدانی با چهار ویدئوکلیپ
پس از آن یزدانی درباره آلبوم تازهاش گفت: مقدمات را به پایان رساندهایم و با پایان صفر آلبوم به بازار میآید. دنبال این هستیم که اگر بشود برای اولین بار ویدئوی تصویری هم در آلبوم قرار دهیم. حتی کلیپها آماده شده و مجوز گرفتهایم و جز یکی که در قالب انیمیشن قرار دارد، سه تای دیگر را علی اوجی ساخته است.
وی در پاسخ به سوال ضیاء درباره گرانتر شدن قیمت آلبوم، تصریح کرد: فقط پول دی وی دی خام که سیصد تومان میشود را ممکن است اضافه کنیم. اگر حامی مالی خوبی پیدا کنیم و تیراژ کارمان بالا برود قیمت هم پایین میآید.
یزدانی با اشاره به آهنگسازی و تنظیم کارن همایونفر در این آلبوم، یادآور شد: من پیش از این نیز دو کار موفق "مرگ تدریجی رویا" و "طهران تهران" را با او کار کرده بودم.
بازی در یک فیلم و همکاری با کیمیایی
این خواننده پاپ راک همچنین از حضور در فیلمی به تهیه کنندگی امیر سماواتی به عنوان بازیگر خبر داد.
در ادامه مجری برنامه از یزدانی درباره همکاری با مسعود کیمیایی سوال کرد و او پاسخ داد: این همکاری ادامه دارد و من در فیلم جدید کیمیایی هستم.
یزدانی در پاسخ به اینکه آیا کیمیایی او را جوانیهای خودش میداند، اظهار کرد: او به من گفته که جوانیهای فرهاد مهراد را در من میبیند. کیمیایی در یکی از فیلمهایش با او کار کرده بوده و خاطره خوبی داشته است.
اجرای زنده ترانههایی توسط رضا یزدانی و هومن جاوید بخشهای دیگری از این برنامه بود که به نوعی یک گعده دوستانه به حساب میآمد و به استقبال شب یلدا رفته بود.
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