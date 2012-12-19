احتمال انتخاب نخستین رییس جمهوری زن در تاریخ کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، گئون هی اگر چه نام پدر خود را به عنوان یک دیکتاتور که 18 سال بر این کشور حکمرانی کرده است را با خود به همراه دارد اما انتخاب او می تواند تغییرات گسترده ای را در کره جنوبی که زنان نقش کمتری در سیاست داشته اند ، ایجاد کند.

پیروز انتخابات کره جنوبی که قرار است امروز چهارشنبه برگزار شود، علاوه بر تنش های اخیر با همسایه شمالی خود با مشکلاتی مانند ایجاد اشتغال، کنترل جمعیت و نقش شرکتهای تجاری بزرگ روبرو خواهد بود و اگر گئون هی پیروز این انتخابات باشد، بهبود جایگاه زنان در این کشور یکی دیگر چالش های پیش روی او خواهد بود.

در کره جنوبی تنها 15 درصد کرسی های مجلس و 12 درصد از پستهای مدیریتی در هزار و 500 شرکت بزرگ تجاری در اختیار زنان است و هنوز زنان 40 درصد کمتر از مردان در پستهای مشابه درآمد دارند.

انتخاب هی گئون که پنج بار حضور در پارلمان این کشور را در کارنامه سیاسی خود دارد به عنوان نخستین رییس جمهوری زن در کره جنوبی می تواند بزرگترین تغییرات و اصلاحات سیاسی و اجتماعی را در این کشور به دنبال داشته باشد.

نامزد حزب حاکم در مبارزات انتخاباتی خود، وعده داده است برای افزایش کمک های مالی برای مراقبت از کودکان و ارائه مشوق هایی برای شرکت ها برای استخدام زنان و الزام احزاب سیاسی به اختصاص 40 درصد از نامزدهای خود به زنان تلاش کند.

وعده های انتخاباتی گئون هی که بیشتر بر حول محور زنان است از سوی مخالفان وی به چالش کشیده شده و او را متهم به سوء استفاده از جایگاه زنان در کره جنوبی و استفاده ابزاری از آنان برای کسب رای بیشتر می کنند.

همچنین این مساله که گئون هی که هرگز ازدواج نکرده و صاحب فرزند نیست از سوی مخالفان وی به عنوان یک نکته منفی پرداخته می شود و اعتقاد دارند که او نمی تواند مشکلات بخش اعظمی از جامعه را درک کند.

اما جایگاه یک صد و هشتم کره جنوبی در میان 135 کشور جهان در رتبه بندی مجمع جهانی اقتصاد از لحاظ برابری جنسیتی نیاز به تحول در این کشور را بیش از پیش نمایان می کند.

با کناره گیری لی یونگ هی از نامزدهای چپ افراطی از انتخابات، مردم کره جنوبی روز چهارشنبه می باید از بین "پارک گئون هی" نامزد زن حزب محافظه کار حاکم و "مون جائه این " نماینده ترقی خواهان یک نفر را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کنند.

آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد، نامزد حزب محافظه کار اندکی از رقیب خود جلوتر است.

