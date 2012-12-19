برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل به نقل از خبرگزاری رسمی کره جنوبی (یونهاپ)، رای دهندگان در این انتخابات رییس جمهوری آینده چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا را که با چالشهایی مانند افزایش تنش با کره شمالی، افزایش هزینه های زندگی و مشکل اشتغال مواجه است را انتخاب می کنند.

"پارک گئون هی" 60 ساله که در صورت انتخاب نخستین رییس جمهوری زن کره جنوبی معرفی خواهد شد، دختر "پارک چونگ هی" دیکتاتور سابق این کشور که 18 سال در کره جنوبی حکمرانی کرده است در رقابت انتخاباتی با "مون جائه این " نماینده ترقی خواهان از حزب لیبرال رقابت خواهد کرد.

بر اساس آخرین نظر سنجی ها گئون هی با اختلاف کمی از شانس بیشتری از رقیب خود برای پیروزی در انتخابات برخوردار است.

در حدود 40 میلیون تن در کره جنوبی واجد شرایط شرکت رد انتخابات هستند و طبق برنامه تا ساعت 6 بعداز ظهر امروز فرصت دارند در انتخابات شرکت کنند.

هر دو نامزد دموکاتیزه کردن اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید و مقابله با افزایش هزینه های زندگی را جزو شعارهای تبلیغاتی خود قرار داده اند و موضع مشابهی در خصوص تهدیدهای همسایه شمالی اتخاذ کرده اند.