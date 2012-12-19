مالزی و اندونزی حجم مبادلات تجاری خود را به 30 میلیارد دلار خواهند رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، نخست وزیر مالزی پس از دیدار با رییس جمهوری اندونزی در پوتراجایا پایتخت اداری مالزی با اعلام این مطلب افزود: اگرچه این هدف بلندپروازانه به نظر می رسد اما با توجه به رشد اقتصادی سریع در دو کشور این هدف قابل دسترسی است.

"نجیب رزاق" که در کنفرانس خبری مشترک با "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" پس از نشست مشورتی سالانه خود سخن می گفت، افزود:بین ماههای ژانویه تا اکتبر سال جاری حجم مبادلات تجاری دو کشور با افزایش یک میلیادر دلاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 15.9 میلیارد دلار رسیده است.

به گفته وی، دو کشور در خصوص حذف موانع غیر تعرفه ای برای رشد تجارت دو جانبه توافق کرده اند.

یودهویونو رییس جمهوری اندونزی نیز گفت: اقتصاد اندونزی مانند مالزی از ظرفیت بالایی برای رشد اقتصادی برخوردار است و ظرفیت های اقتصادی دو کشور در همکاری های دوجانبه باید بیش از پیش مورد بهره برداری قرار گیرد.

در سال گذشته، حجم مبادلات تجارت بین مالزی و اندونزی به بیش از 18.3 میلیارد دلار رسید.

رسیدگی به مشکلات کارگران اندونزیایی در مالزی ، همکاری های نظامی، گردشگری و مرزهای دریایی میان دو کشور از دیگر موضوعات مورد بحث میان رهبران دو کشور بود.

رئیس جمهور اندونزی روز سه شنبه برای شرکت در نهمین نشست مشترک سالانه وارد کوالالامپور پایتخت مالزی شد و

قرار است در این سفر 2 روزه از دانشگاه مالزی دکترای افتخاری دریافت کند.

بر اساس این گزارش ، قرار است رئیس جمهور اندونزی پس از ترک مالزی برای شرکت در اجلاس سران هند و آسه آن عازم دهلی نو شود.

