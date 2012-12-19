به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین عافی سهشنبه شب در مراسم یادواره 144 شهید دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: اگر داستان دفاع مقدس خود را از همان سالهایی ابتدایی جنگ برای خانوادهها بیان کرده بودیم، مشکلات فرهنگی کنونی را در جامعه امروز شاهد نبودیم اما با کمال تاسف روند کنونی نشان از آن دارد که درباره معرفی بچههای جنگ به نسل جدید کمکاری صورت گرفته است.
وی افزود: شاید در طول این سالها فیلمهای جنگی فراوانی ساخته باشیم اما واقعیتهای جنگ از آنچه در این فیلمها به نمایش گذاشته شده بسیار فراتر است.
ترسیم چهره واقعی از دشمن رشادتهای رزمندگان را بهتر آشکار میکند
وی ادامه داد: لازم است که قدرت دشمنان را به شکل واقعی به بینندگان انتقال دهیم تا رشادتهای رزمندگان ایرانی با وجود کمبود امکانات بهتر آشکار شود.
عافی با بیان اینکه رزمندگان پیش از هر عملیات دو تا سه ماه آموزش میدیدند، بیان داشت: این درحالی است که در برخی فیلمهای دفاع مقدس رزمندگان بدون آموزش کافی و تنها با فریاد اللهاکبر مواضع دشمنان را فتح میکنند.
وی تاکید کرد: حضور یک رزمنده در پنج عملیات به این معناست که حداقل 12 ماه آموزش دیده بنابراین واقعیتهای جنگ از برخی فیلمهای تخیلی جداست.
ولایتپذیری، نکته مشترک وصیتنامه شهدا
این رزمنده دفاع مقدس تاکید کرد: مهمترین خصلت شهدای دفاع مقدس اطاعت آنان از ولیفقیه زمان بود و اگر وصیتنامه تمام شهدا را مطالعه کنیم متوجه میشویم که نکته مشترک تمام آنها وصیت به ولایتپذیری است.
وی اضافه کرد: زمانی که امام خمینی(ره)آتش بس را پذیرفتند من تا صبح گریه میکردم، برای ما بسیار سخت بود که دوستانمان رفته بودند و ما مانده بودیم اما چون این پذیرش فرمان امام(ره)بود ما نیز به دیده منت آن را پذیرفتیم.
عافی تاکید کرد: مهمتر از برگزاری این یادوارهها این است که اهداف و پیام شهدا را درک کنیم و من فکر میکنم خواندن وصیتنامه شهدا در ابتدای هر جلسه میتواند تأثیرگذار باشد چرا که این وصیتنامهها دارای نکاتی است که برای داشتن زندگی سالم در این دنیا و سربلندی در نزد شهیدان میتواند بسیار موثر باشد.
وی تصریح کرد: ما در مستند کردن وقایع جنگ به درستی عمل نکردهایم و هنوز و رزمندگانمان را به درستی به جامعه و نسل پس از جنگ معرفی کنیم.
ایمان و آموزش دو خصلت مهم رزمندگان
نویسنده کتاب نورالدین پسر ایران با بیان اینکه دو خصلت مهم ایمان و آموزش رمز موفقیت رزمندگان بود، اذعان کرد: رزمندگان ما در مواقعی که کار جنگ سخت میشد نیز روحیه شوخطبعی خود را حفظ میکردند چرا که آنها همه چیز را تنها از خدا میخواستند و این موضوع نشانه ایمان قوی آنها بود.
عافی اضافه کرد: ما در جنگ به اندازه عراق تانک و سلاح در اختیار نداشتیم و در واقع همین آموزشهای سخت در کنار ایمان در عملیاتهای مختلف به بچهها کمک کرد.
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