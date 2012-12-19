افزایش نرخ ساخت هر متر مسکن مهر به 340 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابراهیمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص اینکه چه تعداد واحد مسکن مهر در این شهر در حال ساخت است، گفت: 6100 مسکن مهر در این شهر در حال ساخت قرار دارد که از این مجموعه 1500 واحد آماده بهره برداری و افتتاح است و امیدواریم با قول وزیر و معاون وزیر هفته آینده این واحدها افتتاح شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی با بیان اینکه همه زیر ساختها در این شهر آماده است و مشکلی در این زمینه نداریم، افزود: مجری آب و فاضلاب شرکت عمران شهر مجلسی بوده است، ضمن آنکه شرکت های آب و برق نیز همکاری خوبی با ما داشتند و تمام این زیرساخت ها را فراهم کردند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر در این شهر، اظهار داشت: در شهرجدید مجلسی حدود 50 درصد ساختمانها در مرحله سفت کاری هستند و 40 درصد هم قسط چهارم تسهیلات را هم پرداخت کردند، همچنین تعدادی هم که حدود 50 درصد است، اسکلت سقف را پشت سرگذاشتند؛ بنابراین صددر صد افزایش قیمت به آنها تعلق نمی گیرد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه مسکن مهر این شهر حدود 50 درصد افزایش قیمت مسکن مهر را شامل شدند، بیان کرد: براساس قرارداد با پیمانکاران قیمت هر مترمربع از حدود 300 تومان به 340 هزار تومان افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه در بافت ابتدایی شهر حدود 3 هزار سکنه داخل سکونت دارند و با افزودن مسکن مهر، جمعیت شهر به بیش از 20 هزار نفر می رسد، گفت: سهم آورده مسکن مهر در این شهر متفاوت است و از حدود 2.5 میلیون تومان شروع می شود و به حدود 14 میلیون تومان می رسد.

مدیرعامل شهر جدید مجلسی با بیان اینکه واحدهای این شهر بصورت صنعتی و نیمه صنعتی ساخته می شود، گفت: ساخت ویلاهای مسکن مهر هم در دستور کار قرار گرفته است ضمن آنکه ویلاهای خصوصی هم در این شهر ساخته می شود.

وی به ایجاد خدمات روبنایی در این شهر اشاره کرد و افزود: از نظر خدمات روبنایی به دلیل اینکه مسکن مهر به بافت قدیمی شهر چسبیده است مشکلی در تامین مدرسه درمانگاه، مسجد و دیگر خدمات مورد نیاز وجود ندارد و به تازگی هم مصوب شده که اجرای سفت کاری و نازک کاری مدارس را شرکت عمران انجام دهد.

این شهر در 65 کیلومتری اصفهان و 7 کیلومتری مجمتع فولاد مبارکه اصفهان قرار دارد.