به گزارش خبرگزاری مهر، استاد برجسته حوزه علمیه قم در گردهمایی بسیجیان سمنان، گفت: یکی از مهمترین وظایف ما در قبال انقلاب بصیرتافزایی و افزایش آگاهی است.
حجتالاسلام مرتضی جوادی افزود: در شرایطی که دشمنان انقلاب و نظام با انواع توطئهها و دسیسهها سعی در مخدوش کردن فرهنگ و آداب اسلامی و انقلابی دارند مهمترین وظیفه ما شناخت و آگاهی نسبت به مسائل اقتصادی و فرهنگی روز است.
این مفسر قرآن افزایش آگاهی و اطلاعات را تنها راه مقابله با تهدیدات خواند و تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران تاکنون با انواع تهدیدات روبهرو بوده است و به لطف و فضل الهی از تمامی آنها سربلند بیرون آمده است؛ لکن اکنون نیز همچون گذشته باید تهدیدات به فرصتی برای پیشرفت و ترقی انقلاب و نظام تبدیل شود.
جوادی همچنین در خصوص راه مقابله با گناه اذعان داشت: راههای مقابله با گناه زیاد بوده که برخی از آنها عبارت از شناخت گناه، پرهیز از تنهایی مطلق، پرهیز از گفتوگوی نامشروع، شناخت خداوند و پرهیز از خلوت با نامحرمان است.
گردهمایی بانوان بسیجی سمنان برگزار شد
استاد حوزه و دانشگاه در گردهمایی بانوان بسیجی سمنان که در پایگاه زکیه حوزه حضرت خدیجه (س) برگزار شد، گفت: زندگی بر دو گونه حیات و ممات است و در این میان زندگی و حیات معنوی انسان را به سمت رستگاری و کمال میرساند.
حجتالاسلام جلیل طاهریان اظهار داشت: رویکرد زندگی ممات مادیات است و در این نوع زندگی هیچ توشهای برای آخرت ذخیره نمیشود.
وی افزود: تأکید موکد اسلام بر استفاده از امکانات و نعمتهای خدادادی در جهت رستگاری و کمال است؛ بنابراین انسان باید از امکانات موجود به عنوان وسیله و ابزاری در جهت کمال بهره کافی و وافی را ببرد.
طاهریان تأکید کرد: اولین گام در جهت زندگی حیگونه و معنوی این است که کلاممان دارای اندیشه باشد بدین معنا که بدون فکر سخنی بر زبان جاری نکنیم.
وی زدودن تیرگی و کدورت از قلبهایمان، کنترل حواس دیداری و شنیداری، مراقبت بر اعمال و کردار را از جمله گامهای بعدی در جهت ایجاد زندگی معنوی عنوان کرد.
سومین دوره آزمون پیکرسنجی والیبال بسیج استان سمنان برگزار شد
معاون تربیتبدنی سپاه استان سمنان با اشاره به برگزاری سومین دوره آزمون پیکرسنجی استعدادیابی والیبال با حضور 75 نفر در ورزشگاه شهدای بسیج، گفت: آزمون پیکرسنجی استعدادیابی والیبال از دانشآموزان ابتدایی پایههای پنجم و ششم دبستانهای میرزا کوچک خان، عبدالله، مصطفی خمینی و انقلاب صورت پذیرفت.
صادق هروی افزود: این آزمون 24 قسمت دارد که از وزن، قدنشسته، ایستاده تا اندازه سرشانه، دور بازو، چربی شکم و نمونه این اندازهها به پایگاه مطالعات سازمان ورزش ارسال میشود و سپس کارشناسان مربوطه اندازههای مربوطه را با قهرمانان کشوری و جهانی مقایسه و سرانجام پس از طی مراحل ذکر شده نتایج به باشگاه مقاومت استان اعلام میشود.
وی بیان داشت: این آزمون توسط آقایان حسین عرب کارشناس، محمد ترحمی کارشناس و سیدعلیرضا موسویان مدیر پایگاه استعدادیابی اجرا شده است.
معاون تربیتبدنی سپاه استان سمنان تأکید کرد: باید در جهت جذب دانشآموزان مستعد در رشتههای مختلف برنامهریزی و اطلاعرسانی لازم انجام پذیرد چرا که تنها در این صورت است که میتوان استعدادهای بالقوه را به فعل تبدیل کرد.
گردهمایی اعضای حلقههای صالحین بانوان میامی برگزار شد
کارشناس ارشد علوم قرآنی میامی در گردهمایی اعضای حلقههای صالحین بانوان میامی در محل پایگاه حکیمه این شهر گفت: حادثه کربلا به دست مسلمانان اتفاق افتاد و در آن حادثه مسلمانان نقش بیشتری داشتند.
سمیه محمدیان اظهار داشت: مسلمانان در واقعه کربلا ولایت و برتری امام حسین(ع) را قبول نکردند و باعث شدند این اتفاق فاجعهآمیز در جامعه مسلمانان شکل بگیرد.
وی افزود: حادثه کربلا، در واقع درس مهمی برای دفاع از ولایت فقیه و پایبندی به این اصل اساسی دین مبین اسلام بود.
کارشناس ارشد علوم قرآنی میامی تصریح کرد: ما در صورتی میتوانیم باطن دین اسلام را درک کنیم که ولایت را بپذیریم و از آن تبعیت کنیم.
نشست بصیرتی حلقههای صالحین پایگاه حکیمه در سالن اجتماعات پایگاه با حضور حلقههای صالحین و سرگروهها با موضوع تبیین واقعه عاشورا برگزار شد.
گردهمایی بسیجیان روستای کلاته اسد برگزار شد
فرمانده سپاه میامی در گردهمایی بسیجیان روستای کلاته اسد اظهار داشت: نهضت عاشورا نقطه عطف دنیاست و همچنان بر دنیای کنونی تاثیر دارد.
عباسعلی کاظمی گفت: امام حسین(ع) در عاشورا از تمام وجود و هستیاش برای حفظ اسلام به پای خداوند فدا کرد و خدا هم به ایشان عزت داد.
وی تصریح کرد: بعد از حادثه کربلا، تبیین امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) نقش مهمی را در حفظ عاشورا ایفا کردند و در واقع جلوی دشمن برای منحرف کردن دین اسلام را گرفتند.
فرمانده سپاه میامی با بیان اینکه تاثیر انقلاب اسلامی بر انقلاب ما هم واضح است، یادآور شد: عزت امروز ما هم بخاطر ولایت فقیه و رهبری جامعه در عصر غیبت توسط ایشان و آبیاری درخت اسلام با خون شهدایمان است.
کاظمی خاطرنشان کرد: امروز عظمت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی بر همگان واضح است و حتی دشمنان هم بر این اقتدار اذعان و اعتراف دارند.
گردهمایی سرگروههای صالحین حوزه قدس میامی برگزار شد
مسئول شجره طیبه صالحین ناحیه میامی در گردهمایی سرگروههای صالحین حوزه قدس گفت: ارتباط سرگروهها با مربیان لازمه کار با متربیان و فراگیران در حلقههای صالحین است.
حجتالاسلام اباذر محمدی اظهار داشت: ارتباط مستمر سرگروههای و مربیان در تربیت و آموزش صحیح افراد در حلقههای صالحین موثر است؛ چرا که هماهنگی، اصلی اساسی در کار تربیتی است.
وی افزود: امروز وظیفه بسیجیان حضور در حلقههای صالحین برای تربیت بهتر دینی و اخلاقی است.
مسئول شجره طیبه صالحین ناحیه میامی بیان داشت: وظیفه دیگر بسیجیان حضور در جبهههای جنگ نرم علیه دشمن است تا این توطئه دشمن با هوشیاری خنثی شود.
کارگاه آموزشی توجیهی بسیج دانشآموزی شاهرود برگزار شد
فرمانده حوزه مقاومت کوثر شاهرود با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی شورای واحدهای مقاومت پوینده و پیشگام بسیج دانشآموزی، گفت: این کارگاه با هدف توجیه دانشآموزان بسیجی عضو شورای واحدهای مقاومت بسیج پوینده و پیشگام نسبت به برنامههای ابلاغی سال 91 برگزار شد تا دانشآموزان بسیجی با آشنایی به برنامهها بتوانند در عرصههای مختلف بسیج به فعالیت بپردازند.
معصومه صفری با بیان اینکه این کارگاه به مدت دو روز در واحد مقاومت 17 شهریور برگزار شد اظهار داشت: در این دو روز دانشآموزان بسیجی شورای واحدهای مقاومت پوینده و پیشگام بصورت مجزا در کارگاههای آموزشی توجیهی با توجه به مسئولیت در شورای واحد حضور یافتند و اعضای شورای حوزه مقاومت کوثر به عنوان مربیان این دوره برنامههای قسمتهای مختلف شورا را توجیه کردند.
فرمانده حوزه کوثر خاطرنشان کرد: در این کارگاه بیش از 300 نفر از دانشآموزان بسیجی شرکت کردند و با توجه به کارگروههای تعیین شده نسبت به حوزه فعالیت و عملکرد خود در واحد بسیج توجیه شدند.
بنابر این گزارش: واحدهای مقاومت بسیج مدارس از یک شورای 13 نفره تشکیل میشوند که هرکدام دارای مسئولیت مشخص در بسیج بوده و فعالیتهای خود را در چارچوب تعیین شده انجام میدهند.
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