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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۲۸

غنچه در گفتگو با مهر:

146 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان و دامداران خراسان جنوبی پرداخت شد

146 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان و دامداران خراسان جنوبی پرداخت شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرصندوق بیمه جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از پرداخت 146 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان و دامداران استان در سال زراعی امسال خبر داد.

جواد غنچه در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه پراخت غرامت از مهرماه سال گذشته تا مهر ماه سال جاری محاسبه می شود، اظهارداشت: طی این مدت 146 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان و دامداران استان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: از این مبلغ 63 میلیارد ریال در بخش زراعت، 29 میلیارد ریال در بخش دام سبک و سنگین و 33 میلیارد ریال در بخش طیور به کشاورزان استان پرداخت شده است.

به گفته وی همچنین از محل این صندوق در سال زراعی جاری 21 میلیارد ریال برای باغات استان و 117 میلیون ریال به مراتع استان پرداخت شده است.

غنچه با اشاره به اینکه در این  مدت 51 هزار فقره پرونده غرامت به کشاورزان پرداخت شده است، افزود: غرامت مربوطه به حساب خسارت دیدگان در بخش های دام  و طیو و اراضی استان پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 22 هزار و 800 هکتار محصولات باغی استان تحت پوشش بیمه قرار دارد، بیان کرد: محصولات باغی بیمه شده استان بیشتر پنبه، زرشک و زعفران هستند.

وی محصولات زراعی بیمه شده زیر کشت استان را گندم و جو اعلام کرد.

مدیرصندوق بیمه جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هم اکنون 388 هزار راس دام سبک در استان بیمه هستند، افزود: همچنین 12 میلیون قطعه مرغ گوشتی نیز در استان تحت پوشش بیمه قرار دارد.

 

کد مطلب 1770089

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