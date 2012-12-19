146 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان و دامداران خراسان جنوبی پرداخت شد

جواد غنچه در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه پراخت غرامت از مهرماه سال گذشته تا مهر ماه سال جاری محاسبه می شود، اظهارداشت: طی این مدت 146 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان و دامداران استان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: از این مبلغ 63 میلیارد ریال در بخش زراعت، 29 میلیارد ریال در بخش دام سبک و سنگین و 33 میلیارد ریال در بخش طیور به کشاورزان استان پرداخت شده است.

به گفته وی همچنین از محل این صندوق در سال زراعی جاری 21 میلیارد ریال برای باغات استان و 117 میلیون ریال به مراتع استان پرداخت شده است.

غنچه با اشاره به اینکه در این مدت 51 هزار فقره پرونده غرامت به کشاورزان پرداخت شده است، افزود: غرامت مربوطه به حساب خسارت دیدگان در بخش های دام و طیو و اراضی استان پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 22 هزار و 800 هکتار محصولات باغی استان تحت پوشش بیمه قرار دارد، بیان کرد: محصولات باغی بیمه شده استان بیشتر پنبه، زرشک و زعفران هستند.

وی محصولات زراعی بیمه شده زیر کشت استان را گندم و جو اعلام کرد.

مدیرصندوق بیمه جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هم اکنون 388 هزار راس دام سبک در استان بیمه هستند، افزود: همچنین 12 میلیون قطعه مرغ گوشتی نیز در استان تحت پوشش بیمه قرار دارد.