110 هنرجوی کردستانی در کنکور دانشگاه های فنی و حرفه ای حائز رتبه های برتر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طالب محمدی در این رابطه اظهار داشت: در این آزمون به ترتیب شهرستان قروه با کسب هشت رتبه تک رقمی، ناحیه یک سنندج با کسب هفت رتبه تک رقمی، شهرستان کامیاران با کسب پنج رتبه تک رقمی، ناحیه دو سنندج با کسب دو رتبه تک رقمی، شهرستان سقز با کسب یک رتبه تک رقمی، شهرستان دیواندره با کسب یک رتبه تک رقمی و منطقه زیویه با کسب یک رتبه تک رقمی برای استان افتخار آفرینی کردند.

وی افزود: از مجموع شش هزار و 728 هنرجوی شرکت کننده در کنکور دانشگاه های فنی و حرفه ای 91 تعداد هزار و 748 هنرجو معادل 26 درصد در دانشگاه های دولتی فنی و حرفه ای پذیرفته شده اند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: در کنکور آموزشکده های فنی و حرفه ای سال 91 "هیمن رحیمی" از سقز در رشته نقشه برداری، "عرفان رحیمی" از قروه در رشته معدن، "سید امید حسینی چشمه منتش" از ناحیه یک سنندج در رشته ساخت و تولید و "سردار صابری" از کامیاران در رشته آبزیان حائز رتبه یک کنکور شدند.

محمدی یادآور شد: همچنین هنرجویان "عدنان عباسی خودلان" از ناحیه دو سنندج در رشته نقشه برداری، "یونس کیانپور" از ناحیه یک سنندج در رشته امور زارعی و باغی و "خداداد صابری" از کامیاران در رشته آبزیان رتبه دوم کنکور را کسب کردند.

آثار و تالیفات فرهنگیان استان کردستان به نمایش گذاشته شد

در نمایشگاهی که به مناسبت هفته پژوهش در حال برگزاری است آثار و تالیفات معلمان پژوهشگر وپژوهنده استان کردستان در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت.

همزمان با هفته پژوهش نمایشگاه استانی در محل دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد که آثار و تالیفات فرهنگیان پژوهنده استان کردستان در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان و بازدیدکنندگان قرار گرفت.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل در این نمایشگاه حدود 20 طرح پژوهشی، 20 پایان نامه کارشناسی ارشد و 95 عنوان کتاب تالیفی فرهنگیان استان در موضوعات مختلف در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

ویژه برنامه های هفته سواد آموزی در استانکردستان اعلام شد

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش کردستان در آستانه هفتم دی ماه سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی، برنامه های هفته سواد آموزی را اعلام کرد.

اکبر عظیمی با گرامیداشت هفتم دی ماه سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) گفت: به مناسبت هفته سواد آموزی یکم تا هفتم دی ماه ویژه برنامه هایی در سطح واحدهای اداری و آموزشی استان برگزار می شود.

وی شرکت آموزشیاران و دست اندرکاران سواد آموزی استان در نماز جمعه شهرستانها و مناطق، دیدار با خانواده های معظم شهدای فرهنگی، تجلیل از آموزشیاران و فعالان عرصه سواد آموزی و اطلاع رسانی عملکرد و اقدامات سواد آموزی استان را از مهمترین برنامه های این هفته عنوان کرد.

عظیمی سخنرانی ائمه جمعه در خطبه های پر خیر و برکت نماز جمعه پیرامون اهمیت سواد آموزی، برگزاری مسابقه خاطره نویسی در بین آموزشیاران، برگزاری ویژه برنامه های سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی با حضور مسئولین استان، شهرستان، آموزشیاران و دست اندرکاران سواد آموزی و برگزاری برنامه های ورزشی از جمله کوه پیمایی با شرکت سواد آموزشیاران را از دیگر برنامه های این هفته بر شمرد.