24 مراسم عزاداری ویژه شهادت حضرت رقیه (س) در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این مراسم های عزاداری در سطح مساجد، حسینیه ها و هیئات مذهبی استان همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه (س) برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری این مراسم در شهرستان ها بیان کرد: شهرستان های بیجار، قروه، سنندج و شهر سریش آباد میزبان برگزاری این مراسم هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: برگزاری محافل انس با قرآن کریم، سخنرانی روحانیون و مدیحه سرایی مداحان اهل بیت (ع) از جمله برنامه های سالروز شهادت حضرت رقیه (س) است.

حجت الاسلام صفی یاری ادامه داد: با حضور خواهران و برادران عضو هیئات مذهبی مراسم همایش دختران سه ساله نیز در مهدیه سریش آباد برگزار می شود.

وی یادآور شد: این گونه عزاداری های سنتی ریشه در فرهنگ دینی مردم استان کردستان دارد و هر سال باشکوه خاصی برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: مراسم شهادت حضرت رقیه (س) سه شنبه شب 28 آذرماه و روز چهارشنبه 29 همین ماه برگزار می شود.

پیشرفت 60 درصدی ساخت و ساز دبیرستان پسرانه علوم معارف اسلامی صدرای بیجار

رئیس اداره تبیلغات اسلامی شهرستان بیجار گفت: دبیرستان پسرانه علوم معارف اسلامی صدرای بیجاراز روند پیشرفت 60 درصدی برخوردار بوده است.

حجت الاسلام جلیل مختاری نیا اظهار داشت: این واحد آموزشی در زمینی به مساحت یک هزار و 100 مترمربع در دو طبقه احداث شده است.

وی با بیان اینکه احداث ساختمان این دبیرستان از آذر ماه سال 90 آغاز شده است، افزود: این ساختمان شامل شش کلاس درس، نمازخانه، کتابخانه و فضای اداری است.

حجت الاسلام مختاری نیا به اهمیت دبیرستان‌های علوم معارف اسلامی صدرا اشاره کرد و ادامه داد: دبیرستان های صدرا سنگرهای مستحکم نظام اسلامی در مواجهه با جنگ نرم هستند.

وی بیان کرد: امروز تکلیف داریم برای آینده نظام اسلامی کار اساسی انجام دهیم و دبیرستان های صدرا آماده ترین و مطمئن ترین ابزار برای رسیدن به این اهداف است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار یادآور شد: دبیرستان های علوم و معارف اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی بهترین جایگاه برای توسعه فرهنگ دینی و برآورده کننده نیازهای عقیدتی و اخلاقی دانش آموزان به خصوص با در نظر گرفتن نیاز امروز جامعه است.