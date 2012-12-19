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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۶

اخبار تبلیغات اسلامی کردستان/

24 مراسم عزاداری ویژه شهادت حضرت رقیه (س) در کردستان برگزار می شود

24 مراسم عزاداری ویژه شهادت حضرت رقیه (س) در کردستان برگزار می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان از برگزاری 24 مراسم عزاداری ویژه شهادت حضرت رقیه(س) در این استان با حضور اعضای هیئات مذهبی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این مراسم های عزاداری در سطح مساجد، حسینیه ها و هیئات مذهبی استان همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه (س) برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری این مراسم در شهرستان ها بیان کرد: شهرستان های بیجار، قروه، سنندج و شهر سریش آباد میزبان برگزاری این مراسم هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: برگزاری محافل انس با قرآن کریم، سخنرانی روحانیون و مدیحه سرایی مداحان اهل بیت (ع) از جمله برنامه های سالروز شهادت حضرت رقیه (س) است.

حجت الاسلام صفی یاری ادامه داد: با حضور خواهران و برادران عضو هیئات مذهبی مراسم همایش دختران سه ساله نیز در مهدیه سریش آباد برگزار می شود.

وی یادآور شد: این گونه عزاداری های سنتی ریشه در فرهنگ دینی مردم استان کردستان دارد و هر سال باشکوه خاصی برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: مراسم شهادت حضرت رقیه (س) سه شنبه شب 28 آذرماه و روز چهارشنبه 29 همین ماه برگزار می شود.

پیشرفت 60 درصدی ساخت و ساز دبیرستان پسرانه علوم معارف اسلامی صدرای بیجار

رئیس اداره تبیلغات اسلامی شهرستان بیجار گفت: دبیرستان پسرانه علوم معارف اسلامی صدرای بیجاراز روند پیشرفت 60 درصدی برخوردار بوده است.

حجت الاسلام جلیل مختاری نیا اظهار داشت: این واحد آموزشی در زمینی به مساحت یک هزار و 100 مترمربع در دو طبقه احداث شده است.

وی با بیان اینکه احداث ساختمان این دبیرستان از آذر ماه سال 90 آغاز شده است، افزود: این ساختمان شامل شش کلاس درس، نمازخانه، کتابخانه و فضای اداری است.

حجت الاسلام مختاری نیا به اهمیت دبیرستان‌های علوم معارف اسلامی صدرا اشاره کرد و ادامه داد: دبیرستان های صدرا سنگرهای مستحکم نظام اسلامی در مواجهه با جنگ نرم هستند.

وی بیان کرد: امروز تکلیف داریم برای آینده نظام اسلامی کار اساسی انجام دهیم و دبیرستان های صدرا آماده ترین و مطمئن ترین ابزار برای رسیدن به این اهداف است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار یادآور شد: دبیرستان های علوم و معارف اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی بهترین جایگاه برای توسعه فرهنگ دینی و برآورده کننده نیازهای عقیدتی و اخلاقی دانش آموزان به خصوص با در نظر گرفتن نیاز امروز جامعه است.

کد مطلب 1770097

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