به گزارش خبرگزاری مهر،مصطفی محمدنجار در مراسم افتتاحیه این مرکز با بیان اینکه هدف از انتقال مرکز JPC و تجهیز کامل آن تسهیل روابط سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان است، گفت: این مرکز نماد عملی همکاریهای سه جانبه است و تجهیز آن موجب کارآیی و اثربخشی اقدامات مرکز می شود.
وی افزود: بر این باوریم که افتتاح مکان جدید مرکز JPC با حضور مقامات افغانستان و پاکستان، نیرو و انگیزه مضاعفی را در افسران رابط، رابطین مرزی و مسولین ایجاد می کند.
دبیرکل ستاد اظهار داشت: در این مرکز افسران رابط مبارزه با مواد مخدر سه کشور مستقر هستند و با استفاده از تجهیزات نرمافزاری و سختافزاری و با به دست آوردن اطلاعات لازم و بهموقع و انجام برنامههای مشارکت اطلاعاتی ، نسبت به طرحریزی فعالیتهای مرتبط با اهداف مرکز و انجام عملیاتها اقدام میکنند.
وی گفت: باید تلاش سه کشور بر این باشد که تا سه ماه آینده، از اجرای عملیاتهای همزمان به عملیاتهای مشترک بر اساس کنترل دلیوری (مسیریابی و شناسایی شبکهها) دست یابند.
همچنین یوری فدوتف، معاون دبیرکل و مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) در این مراسم با بیان اینکه سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان سنگ بنای خوبی را در مبارزه با مواد مخدر بنا کردهاند، گفت: برگزاری ششمین اجلاس وزرای ابتکار سه جانبه و امضای بیانیه آن از سوی مقامات سه کشور و افتتاح مرکز JPC حاکی از آن است که این کشورها قصد دارند به پیشرفتهای بیشتری در عرصه مبارزه با مواد مخدر دست یابند.
وی افزود: مرکز تبادل اطلاعات منطقهای JPC ، بنیان بسیار خوبی برای اجرای عملیاتهای مشترک براساس کنترل دلیوری است تا یک کار گروهی خوب در منطقه در خصوص مبارزه با مواد مخدر صورت بگیرد.
فدوتف در پایان از کمکها و مشارکت جمهوری اسلامی ایران برای موفقت ابتکار سه جانبه و مرکز JPC تشکر کرد و گفت: این اقدامات موجب تقویت همکاریهای سه کشور و کمک دیگر کشورها به بحث مبارزه با مواد مخدر در منطقه خواهد شد.
گفتنی است؛ مرکز تبادل اطلاعات منطقهای که با نام اختصاری JPC شناخته میشود در چارچوب توافقات و مصوبات اولین نشست وزرای ابتکار سه جانبه در سال 2008 تاسیس شده است و مهمترین وظیفه آن، ایجاد ساز و کارهای لازم جهت انجام عملیات مشترک و همزمان میان سه کشور برای هدفگیری کاروانهای قاچاق مواد مخدر فعال در منطقه است و تاکنون براساس هماهنگیهای صورت گرفته در این مرز، 18 عملیات مشترک همزمان انجام شده است.
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