به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش عکسهای باقر نصیر با موضوع "سیبهای عاشورایی" چندی پیش در نمایشگاه فروشگاه مرکزی شهر کتاب آغاز شد و تا روز پنجشنبه 14 دی ادامه دارد.
این نمایشگاه شامل 9 قطعه عکس رنگی از مراسم عزاداری هیات سقاهای همدانی مقیم تهران است. اهالی هیات سقاها با قدمتی بیش از نیم قرن در محدوده بازار تهران عزاداری میکنند. دسته عزاداران این هیات در روزهای تاسوعا و عاشورا با لباس متحدالشکل به بازار تهران میروند و سیبهای نذری بین مردم عزادار توزیع میکنند.
ساعت بازدید از این نمایشگاه از ساعت 9 الی 22 در روزهای هفته و ساعت 16 تا 22 در روزهای جمعه است.
علاقهمندان به بازدید از این نمایشگاه میتوانند به فروشگاه شهر کتاب مرکزی به نشانی خیابان دکتر شریعتی، بعد از خیابان شهید مطهری، نرسیده به خیابان معلم، نبش پارک برزگر مراجعه کنند.
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