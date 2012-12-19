علم خودش اخلاق است/ غایت علم اخلاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، هیلاری پاتنم فیلسوف معاصر و استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد در کتاب خود با عنوان "پایان اقتصاد فارغ از ارزش" به دخالت و یا عدم دخالت ارزشها در علم اقتصاد می پردازد. پاتنم معتقد است علم اقتصاد وارد دوره ای شده که میتوان آنرا پایان دوران اقتصاد فارغ از ارزشها دانست. این کتاب به مناظره مهم و رایج میان علوم هنجاری و اثباتگرا میپردازد.
پروفسور مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا در خصوص تلاش برخی متفکران برای پرداختن به بحث اخلاق در علوم به خبرنگار مهر گفت: باید توجه داشت که علم خودش اخلاق است.
وی افزود: علم در این اندیشه ریشه دارد که علم ما را به رهایی خواهد رساند یا حداقل به ما معرفتی در مورد قوانین طبیعت خواهد داد که از رهگذر آن بدبختیها و گرفتاریهای ما کاهش یابد.
مؤلف "نیهلیسم بعد از نیچه" تصریح کرد: علاوه بر این علم به دنبال این غایت است که وضع بشر را بهبود دهد و بر داراییهای او بیفزاید.
این فیلسوف آمریکایی یادآور شد: اخلاق علم زمانی با مشکل مواجه می شود که نوع بشر را شی ای طبیعی قلمداد می کند. یعنی وقتی به بشر به عنوان ابژه و شی طبیعی نگریسته شود چنین مشکلی پیش خواهد آمد.
مؤلف "بنیان تاریخ" تأکید کرد: در واقع اینجا جایی است که مشخص و روشن می شود که دغدغههای اخلاقی بشر ریشه در تمایل برای رسیدن به حقیقت دارد.
وی در ادامه یادآور شد: یا اگر این دغدغه نوعی غایت فرض شود، این دغدغههای اخلاقی بشر حداقل به موارد نقضی باز می گردد که اراده بشر و خود او را منکوب و سرکوب میکند.
مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه دوک آمریکا است. حوزههای تخصصی او فلسفه سیاسی، فلسفه قارهای مدرن و تاریخ فلسفه سیاسی است. وی همچنین در حوزههای نظریههای سیاسی، ایدهآلیسم آلمانی و اگزیستانسیالیسم صاحبنظر است. گلسپی صاحب آثار و کتابهای بسیاری در حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی است.هگل، هایدگر، بنیان تاریخ و "نیهیلیسم قبل از نیچه" از جمله کتابهای او هستند.
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