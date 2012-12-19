نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته در اراک دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت نمایشگاهی بین المللی غرب کشور شامگاه روز سه شنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران افزود: این نمایشگاه در فضایی به وسعت پنج هزار مترمربع با 150 غرفه دایر شده است.

علی جعفر محصولی هدف از برگزاری این نمایشگاه را، ایجاد بازار رقابتی میان شرکت های وابسته و ارائه دستاوردهای نوین عنوان کردو اظهارداشت: آشنایی فعالان حوزه ساخت و ساز کشور و معرفی بهترین محصولات با کیفیت و شیوه های فناوری نوین این حوزه از اهداف مهم این نمایشگاه است.



وی ادامه داد: 70 شرکت تولیدکننده و توزیع مصالح ساختمانی و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ، شیرآلات و فناوری های نوین ساختمانی از 13 استان کشور آخرین دستاوردهای خود را در این بخش در معرض دید علاقه مندان قرار داده اند.

این نمایشگاه تا یکم دی ماه سالجاری در محل نمایشگاه بین المللی غرب کشور دایر است.



