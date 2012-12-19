مهار آتش سوزی در انبار پتو / نجات 5 تن از محاصره دود

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : ساعت 4 و 9 دقیقه صبح امروز وقوع آتش سوزی در پارکینگ یک ساختمان مسکونی به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. پس از این تماس دو ایستگاه از آتش نشانان راهی محل حادثه در خیابان 15 خرداد شرقی شدند.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد پارکینگ این خانه به مساحت 100 متر به انبار پتو تبدیل شده است. شعله ور شدن پتوها باعث ایجاد دود غلیظی شده و تعدادی از ساکنان را در محاصره دود گرفتار شده بودند. آتش نشانان بلافاصله به دو گروه تقسیم شدند و گروه اول با استفاده از تجهیزات تنفسی 5 تن از ساکنان را از محاصره آتش نجات دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد : گروه دوم با قطع کردن برق و گاز ساختمان به مهار آتش پرداختند. ساعت 6 و 31 دقیقه عملیات بدون تلفات جانی و مصدوم به پایان رسید و آتش نشانان به ایستگاه های خود بازگشتند. علت حادثه هم از سوی کارشناسان در دست بررسی است.