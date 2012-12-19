جریمه 1.5 میلیارد دلاری بانک UBS به خاطر دستکاری در نرخ بهره "لیبور"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، بانک یو بی اس سوئیس موافقت خود را برای پرداخت جریمه 1.5 میلیارد دلاری (940 میلیون پوندی) به ادارات تنظیم کننده مقررات مالی آمریکا، انگلیس و سوئیس که تلاش زیادی را برای دستکاری در نرخ بهره معاملات بین بانکی لندن موسوم به لیبور انجام داده است، اعلام کرد.

پس از آنکه بانک و موسسه مالی بارکلیز پیالسی دستور پرداخت جریمه 450 میلیون دلاری را به مقامات انگلیسی و آمریکایی به خاطر دستکاری در نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی لندن در تابستان داد، این دومین بار است که یک بانک معتبر متحمل جریمه سنگین می شود.

این رسانه انگلیسی در ادامه به جزئیات پرداخت جریمه بانک یو بی اس سوئیس به ادارات تنظیم کننده مقررات مالی به سه کشور پرداخته و می نویسد: این بانک سوئیسی مبلغ 1.2 میلیارد دلار را به وزارت دادگستری و کمیسیون تجاری آینده اجناس آمریکا پرداخت خواهد کرد.

بانک یو بی اس همچنین مبلغ 160 میلیون پوند را به سرویس اقتصاد انگلیس و 40 میلیون پوند را به سرویس بازار اقتصادی سوئیس پرداخت می کند.

موسسه یو بی اس در سه ماه سوم 2012 میلادی با زیان خالص 2.172 میلیارد فرانکی روبرو شد. موسسه یو بی اس در سال 2009 میلادی نیز به جرم همکاری با ثروتمندان آمریکایی برای فرار مالیاتی به پرداخت بیش از 780 میلیون دلار جریمه محکوم شد.