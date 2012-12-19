جدایی دو بازیکن از تیم گسترش فولاد تبریز

عبدالرزاق میراب امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق گفت: با صلاحدید کادرفنی و بنا بر اعلام نیاز باشگاه های ذوب آهن اصفهان و شهرداری تبریز، ما دو بازیکن خود را در اختیار این باشگاه ها قرار دادیم.

وی ادامه داد: احسان پهلوان و میلاد کارگر دو بازیکنی هستند که در تعطیلات بین دو نیم فصل لیگ دسته اول، از مجموعه بازیکنان گسترش فولاد جدا شدند.

میراب اظهار داشت: پهلوان از ابتدای فصل گذشته در تیم گسترش فولاد بود و به تیم ملی جوانان نیز دعوت شد اما در نیم فصل با رضایت کادرفنی و بنا به پیشنهاد باشگاه ذوب آهن، به تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه پیوست.

وی در خصوص دیگر بازیکن جدا شده از ترکیب آبی های تبریز یادآور شد: میلاد کارگر نیز که یکی از بازیکنان مستعد باشگاه گسترش فولاد محسوب می شود، با پیشنهاد باشگاه شهرداری تبریز به تیم فوتبال امید این باشگاه انتقال یافت.

سرپرست تیم فوتبال گسترش فولاد گفت: البته انتقال میلاد کارگر به تیم امید شهرداری تبریز قرضی بوده و حضور تیم احسان پهلوان در تیم ذوب آهن نیز تا پایان فصل جاری خواهد بود.

میراب در خصوص بازیکنان تازه جذب شده تیم گسترش فولاد نیز عنوان داشت: طی فرصتی که برای جذب بازیکن داشتیم، چهار بازیکن به نامهای علیرضا عبادی، محمدعلی فریدی خطیبی، صابر میرقربانی و بهزاد ذبیحی را به خدمت گرفتیم که بر اساس اعلام کادرفنی، این بازیکنان عملکرد خوبی در اردوی کیش داشتند.