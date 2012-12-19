مواضع دوگانه شورای صنفی نمایش و دامن زدن به اختلافات

سیدهادی منبتی مدیر پردیس سینمایی ملت با بیان این مطلب با انتقاد از اظهارنظر دیروز سخنگوی شورای صنفی نمایش به خبرنگار مهر، گفت: تجربه یک سال اخیر نشان داده است که متاسفانه سینمای ایران بدون وجود بحران نمی‌تواند به سر ببرد. عده ای از افراد در عرصه سینمای ایران حضور دارند که با فروکش کردن بحرانهای موجود در سینما، هرچند وقت یک‌بار با اظهارنظر یا صدور بیانه‌ای بار دیگر تنش را به عرصه سینما بازمی‌گردانند.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مناسبات موجود بین سینماداران و دفاتر پخش سینمایی گفت: مناسبات مالی همواره بین سینماداران و دفاتر پخش وجود داشته است و این بدهی‌ها متعلق به امروز و دیروز نیست بنابراین معتقدم اظهارنظر سخنگوی شورای صنفی نمایش مبنی بر اینکه تنها 15 روز برای تسویه حساب سینماها با دفاتر پخش فیلم وقت باقی مانده است، تنها در جهت جوسازی برای ایجاد بحران در سینما است.

منبتی در ادامه افزود: حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی چندی پیش زمانی که بیانیه سینماداران مبنی بر ورشکستگی منتشر شده بود در برنامه "هفت" روی خط آمد و اعلام کرد که شورای صنفی نمایش از سینماداران حمایت خواهد کرد تا مشکلات آنها برطرف شود.

وی در ادامه متذکر شد: حال اینکه هنوز مدت زیادی از این اعلام حمایت نگذشته بود که با اعلام اینکه تنها مهلت 15 روزه برای پرداخت بدهی سینماداران به دفاتر پخش‌ها در نظر گرفته می‌شود، حرف قبل خود را نقض کرده و می‌گوید اگر بدهی‌ها پرداخت نشود حواله نمایش به برخی سینماها داده نمی‌شود.

منبتی در ادامه اعلام موضع‌هایی از این دست را جوسازی برای روی پرده ماندن برخی از فیلم‌ها عنوان کرد و گفت: به اعتقاد من مهلت 15 روزه برای پرداخت بدهی سینماداران به دفاتر پخش تنها جوسازی است برای اینکه برخی از فیلم‌های پرحاشیه که اکنون روی پرده است، اکران شان ادامه پیدا کند.

انتقال سرگروهی از سینما آزادی به فرهنگ، تخلف است

مدیر پردیس سینمایی ملت در ادامه صحبت‌های خود انتقال سرگروهی سینما آزادی به سینما فرهنگ را تخلف دانست و گفت: طبق آیین‌نامه مصوب در شورای صنفی نمایش انتقال سرگروهی از سینمایی به سینمای دیگر تنها با رضایت سرگروه مورد انتقال امکان‌پذیر است. این درحالی است که سینما آزادی هیچ رضایت‌نامه‌ای مبنی بر این انتقال نداده بنابراین چنین تصمیمی یک تخلف آشکار از سوی شورای صنفی نمایش است.

وی در پایان تاکید کرد: سئوال من این است که آیا همه مسائل سینمای ایران حل شده و تنها همین بدهی سینماداران به دفاتر پخش حل نشده باقی مانده است؟ آیا مشکلات موجود در سینما همین است که شورای صنفی اعلام می کند؟ به نظر من هدف از این جوسازی‌ها کم‌کار کردن سینماها و در نهایت تعطیلی آنها است.

به گزارش مهر، دیروز با مطرح شدن این ادعا از سوی سخنگوی شورای صنفی نمایش مبنی بر اینکه سینماهای حوزه هنری، شهرداری و بخش خصوصی به دفاتر پخش بدهکارند، مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی سوره، اعلام کرد که حوزه هنری هیچ بدهی‌ای به دفاتر پخش ندارد.