بودجه پژوهشی جوابگوی نیازها نیست/ دانشجویان به سلاح ایمان مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر خزایی شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران دانشگاه ملایر افزود: بودجه تحقیقات پژوهشی بسیار کم است و حدود هشت دهم از درآمد ناخالص داخلی است که در این راستا وزارت علوم باید نسبت به افزایش این بودجه اقدام و بستر تحقیقات و پژوهش را بیشتر فراهم کند.

وی در ادامه گفت: رتبه برتر علمی ایران امروز در منطقه زبانزد است که این امر حاصل آمیختن علم و ایمان دانشمندان و دانشجویان جوان ایرانی است.

وی عنوان کرد: ایران از نظر انجام امور پژوهشی در منطقه و در سطح بین المللی در جایگاه خوبی قرار دارد به طوری که در سال 2011 در فن آوری اطلاعات رتبه 13 جهان، در علم نانو رتبه هشتم جهان، درسلولهای بنیادی رتبه 18 جهان و درزیست وفنآوری در رتبه ممتاز قرار گرفته است.

خزایی افزود: علیرغم همه تحریمها و تلاشهای دشمن، جوانان غیور در این مرزو بوم با داشتن قداست دینی موفق عمل کرده اند.

وی با اشاره به چاپ 30 هزار مقاله علمی در مجلات معتبر جهانی توسط پژوهشگران و دانشمندان ایرانی در سال جاری گفت: کشور ما در این راستا از کشور ترکیه پیشی گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نفت صادراتی کشورمان در دیگر کشورها فرآوری میشود و به صورت دیگر محصولات مصرفی به دست خودمان برمیگردد، خواستار استفاده از فکر جوانان و پژوهشگران ایرانی در زمینه فرآوری نفت در داخل کشور شد.

وی عنوان کرد:علم دانشمندان باید در خدمت مردم و رفع مشکلات جامعه باشد و در این راستا وزارت خانه ها باید جوانان را حمایت کنند.

خزایی به پیروزی دلاورمردان ایران در هشت سال دفاع مقدس در برابر تجاوز دشمن به خاک کشورمان اشاره کرد و گفت: رزمندگان با سلاح ایمان بدون داشتن پیشرفته ترین سلاحها در برابر دشمن ایستادند و اجازه تعدی به یک وجب از خاک کشورمان را ندادند.

وی یادآورشد: در هشت سال دفاع مقدس ملت ما در برابر جنگ سخت دشمن ایستاد اما امروز وضعیت متفاوت شده و به تعبیر رهبر معظم انقلاب دشمن با سلاح جنگ نرم از قبیل ترویج فحشا و ابتذال، اعتیاد، فرقه هایی چون شیطان پرستی در پی تهی کردن هویت دینی جوانان کشورمان است که اگر جوانان علم همراه با ایمان داشته باشند هرگز فریب حربه های دشمن را نخواهند خورد.

علم تهی از ایمان مخرب و علم بدون ایمان تکبر است

رئیس دانشگاه ملایر نیز گفت: علم همراه با ایمان همخون و همگون میشود و اگر علم تهی از ایمان باشد مخرب و علم بدون ایمان تکبر است.

بهمن امانی وحدت را عامل سازندگی، آزادگی، سر بلندی و آبادانی خواند و با اشاره به اینکه عالمان امروزمسلط به علم روز دنیا و حوزه های علمیه نیز به تجهیزات روز مجهز شده اند، عنوان داشت: همه این موفقیتها حاصل خونهای پاکی است که در راه دفاع از دین و انقلاب اسلامی ریخته شد و امروز باید قدر شناس این خونهای پاک بود.

امانی در ادامه به پیشرفتهای خوب دانشگاه ملایر در زمینهای علمی و پژوهشی اشاره کرد و افزود: امروز دانشگاه ملایر در زمینه های مختلف به الگوی توسعه و پیشرفت تبدیل شده و پژوهشهای برتر را در مجلات معتبر به چاپ رسانده است.

وی اضافه کرد: پیشرفت رشته های تحصیلی این دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، چاپ مجلات علمی، داشتن چندین دانشکده در ملایر حاصل وحدت و همدلی مسئولان این دانشگاه است که هدفی جز خدمت به مردم و رسیدن به مراتب درجات علمی فرزندان این مرزو بوم ندارد.

رئیس دانشگاه ملایر به شهدای هستهای اشاره کرد و گفت: دانشمندان جوان در کنار علم پیشرفته خود ایمان را در سر لوحه کار خویش قرار دادند و دشمنان تاب و تحمل این مهم را نداشته و کوردلانه دست به ترور و شهادت مظلومانه این عزیزان زدند.

وحدت حوزه و دانشگاه از ضروریات جامعه اسلامی است

مدیر حوزه علمیه ملایر نیز گفت: وحدت حوزه و دانشگاه برای حرکت در مسیر توسعه و تعالی ضروری است.

حجت الاسلام مجتبی نجفی وحدت حوزه و دانشگاه را ضروری دانست و گفت: برای حرکت در مسیر تعالی علمی و توسعه باید این دو نهاد را در کنار یکدیگر دید.

نجفی تاکید کرد: کسی در راه رسیدن به هدف خود موفق است که در کنار علم، مبانی اعتقادی و دینی را داشته باشد.

وی وحدت حوزه علمیه با دانشگاه ملایر را الگویی برای حوزه ها و دانشگاههای استان و کشور دانست و ابراز کرد: هرگاه حرکتهای بین دانشگاهیان و حوزویان در کنار هم باشد، رشد و تعالی را به دنبال دارد.

در پایان این مراسم از پژوهشگران دانشگاه ملایر تقدیر شد.