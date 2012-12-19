جمال شورجه کارگردان سینمای دفاع مقدس در توضیح گفتگویی که در تاریخ بیست و چهارم آذرماه با مهر انجام داده است به خبرنگار مهر، گفت: در ابتدای گفتگوی انجام شده متذکر شده‌ام که من یک فیلمساز دولتی هستم و در تمام طول فعالیتم در عرصه سینما براساس سرمایه گذاری‌های دولتی فیلم ساختم. حال من به عنوان فیلمساز دولتی چگونه می‌توانم بخش دولتی را به بی‌علاقگی برای ساخت فیلم دینی متهم کنم.

وی در ادامه افزود: تیتر این گفتگو به روش استنباطی نوشته شده است. به این ترتیب این حرف را اصلاح می کنم که من نامه‌ای به نهادهای مختلف دولتی برای مشارکت در ساخت فیلم سینمایی "سوادیکا" داده‌ام اما هیچ یک از این نهادها برای مشارکت در ساخت این پروژه سینمایی پاسخ روشنی ندادند.

این کارگردان در پایان با اشاره به سازمان‌هایی که از آنها طلب مشارکت کرده است، گفت: نامه‌های متعددی به صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، ریاست جمهوری، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، بنیاد مستضعفان (سرمایه گذار فیلم محمد(ص) به کارگردانی مجید مجیدی) ارسال کرده‌ام منتها هیچ خبری دریافت نکردم.

فیلم سینمایی "سوادیکا" نوشته محمدهادی کریمی درباره زندگی شیخ احمد قمی است. شیخ احمد قمی در آن زمان به سرزمین سیام (تایلند فعلی) سفر می‌کند و به تبع خدماتی که این شیخ عالی قدر انجام داده‌است تا ریاست خزانه‌داری کشور سیام نیز پیش می‌رود. وی در ادامه فعالیت خود به نخستین شیخ‌الاسلام تایلند تبدیل می‌شود و مورد احترام مردم و شیعیان آسیای شرقی است و در حال حاضر نوادگان بسیاری از وی در تایلند زندگی می‌کنند.

شیخ احمد قمى در سال 922 قمرى در محله پایین شهر قم متولد شد. سال‌هاى اولیه زندگى را به تحصیل دروس اسلامى مشغول و پس از مدت زمانى کوتاه لقب‏ شیخ یافت. دوران جوانى شیخ احمد با تاسیس سلسله صفویه در ایران مقارن بود. با استحکام قدرت سلسله صفوى و توسعه روابط ایران با کشورهاى دیگر، هیات‌هاى مذهبى و تجارى از ایران به سوى دیگر کشورها رهسپار شدند. تبلیغ دین اسلام در تایلند که یکی از کشورهایی بوداییسم است از جمله فعالیت‌های وی است.