ساخت محصول تحریمی در اردبیل/ تولید انبوه "آمینو فروس" نیازمند حمایت

مسئول تیم تحقیقاتی سازنده این دارو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موفقیت گفت: قبلا این محصول از کشور اسپانیا وارد بازار ایران می شد، اما هم اکنون به دلیل اعمال تحریم کشورهای غربی واردات آن قطع شده و در بازار یافت نمی شود.

محمد پورقهرمان تصریح کرد: آمینو فروس محصولی بر اساس مواد آلی و بی تاثیر به سلامت محیط زیست است که به دو شکل خوراک انسانی و کود شیمیایی مایع برای مصرف کشاورزی در بازار عرضه می شود.

وی در خصوص محصول آمینو فروس خوراکی تصریح کرد: این محصول حاوی ذرات نانو آهن و 18 آمینو اسید پروتئینی است که می تواند فقر آهن بدن انسان را رفع کند.

به گفته این پژوهشگر و مسئول تیم تحقیقاتی سازنده این دارو تمامی مضرات داروهای آهن موجود در بازار در این محصول مطالعه شده و عاری از هرگونه عارضه است.

پورقهرمان همچنین با اشاره به کابرد کشاورزی آن افزود: برگ درختان اوایل پاییز به دلیل کمبود آهن و در ادامه کمبود کلروفیل به زردی می گرایند که با تزریق این محصول به دو شکل ریشه ای و برگی می توان از این تغییر جلوگیری کرد.

مضرات زیست محیطی در ترکیبات خارجی

وی تصریح کرد: ضمن اینکه این دارو به دلیل وجود اتیلن در آن موجب رسیدگی میوه شده و مانع از ریزش میوه از درخت قبل از رسیدگی کامل می شود.

پورقهرمان ادامه داد: ترکیبات خارجی مشابه که پیش از این در بازار ایران عرضه می شد به دلیل دارا بودن ترکیبات نیترات وارد منابع زیر زمینی شده و موجب آلودگی این منابع می شود در حالی که ساخت داخلی جذب گیاه شده و وارد منابع زیر زمینی نمی شود.

این پژوهشگر و مبتکر اردبیلی تصریح کرد: با توجه به اهمیت این دارو در سلامت کشاورزی منطقه و نیاز بازار به نوع خوراکی آن برای تولید انبوه ضروری است مسئولان استان اردبیل زمینه های حمایتی مساعدی را فراهم کنند.

