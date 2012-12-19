محمد بابایی، مدیر ارتباطات و امور اجتماعی مرکز طبع و نشر قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: مرکز طبع و نشر قرآن کریم طراحی رسمالخط و روش علامتگذاری بر مبنای آسانسازی آموزش قرآن برای مبتدیان به ویژه نوجوانان را از جمله فعالیتهای اصلی خود از سال تأسیس تاکنون قرار داده است.
وی ادامه داد: طراحی قرآن کمعلامت با هدف تسهیل در امر آموزش قرآن به کودکان ونوجوان از جمله این اقدامات بوده است؛ از این رو عمدتاً مصاحف طبع و نشر بر پایه سواد فارسی تهیه شده که مخاطب اصلی آن افراد مبتدی، کودکان و نوجوانان هستند.
مدیر اجرایی مرکز تبع و نشر قرآن کریم تصریح کرد: انتشار قرآن ویژه دانشآموزان در راستای همین اقدامات بوده است، در این قرآن، متن قرآن کریم به شیوه مرکز طبع و نشر و با حروف ناخوانای متمایز و فونت نسخ عربی به چاپ میرسد، ترجمه این قرآن نیز به صورت گروهی و در مرکز طبع و نشر انجام شده و به پایان رسیده است. همچنین ویرایش علمی این قرآن نیز پایان یافته و بازنگری نهایی رو به اتمام است.
بابایی گفت: این قرآن با ترجمهای سلیس و دقیق و با امتیاز خاص به چاپ میرسد. همچنین شرح مختصری از یکی از آیات منتخب هر صفحه، به صفحه مقابل الحاق شده است.
وی در ادامه گفت: انتشار قرآن دانشجویی نیز به موازات انتشار قرآن دانشآموزی در دست انجام بوده است، ترجمه این قرآن با قلم و متن مناسب سطح علمی دانشجویان انجام شده است و به زودی آمادهسازی رایانهای میشود که در همین راستا تفسیر نیز در مقابل هر صفحه چینش خواهد شد و از این منظر به قرآن حکیم شباهت دارد که تا پایان سال 91 به چاپ میرسد.
بابایی با بیان اینکه در روند چاپ این قرآن مرکز طبع و نشر قرآن کریم با مرکز آمار ایران همکاری داشته است، گفت: در این راستا از حدود 19 هزار دانشجو نظرخواهی انجام شد تا موضوعات و دغدغههای قرآنی دانشآموزان را جویا شده و بر اساس آنها نکات تفسیری را انتخاب کنیم.
بابایی در پایان از آماده سازی مجموعه قرآن، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه در یک مجلد توسط این مرکز نام برد.
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