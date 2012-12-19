آغاز انتخابات کره جنوبی/ چالش های ساکن "کاخ آبی"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال خبری آسیا، امروز انتخابات در کره حنوبی بعنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان در حالی برگزار می شود که انتظار می رود در این انتخابات نخستین رئیس جمهور زن این کشور برگزیده شود.

در انتخابات کره جنوبی رای دهندگان از بین دو نامزد یعنی انتخاب "پارک گیون هایه" از حزب حاکم محافظه کار و "مون یائه این" از حزب مخالف لیبرال یکی را انتخاب کنند.

این سایت در مطلب خود درباره انتخابات کره جنوبی همچنین به مشکلات و چالش های ساکنِ بعدی"کاخ آبی" اشاره می کند و می نویسد: رشد کُند اقتصاد، و افزایش هزینه های رفاه و همچنین پدیده پیری در شهروندان کره از چالش های مهم رئیس جمهور آتی خواهد بود.

در صورتی که پارک در انتخابات برنده شود نخستین زن رئیس جمهوری این کشور خواهد بود.

شعب رای گیری امروز در ساعت 6 صبح به وقت محلی باز شد و قرار است تا ساعت 6 عصر ادامه داشته باشد.