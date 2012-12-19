دو حوزه مسکن و حمل و نقل نیازمند توجه ویژه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی سه شنبه شب در همایشی که به مناسبت حمل و نقل در مرکز همایش های صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: در دو حوزه عمده مسکن و حمل و نقل کشور نیازمند توجه ویژه هستیم و در این دو حوزه زمانی می توانیم موفق باشیم و برنامه ریزی خوبی داشته باشیم که ابتدا به زیر ساخت های این بخش توجه کنیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: در این زمینه باید به قوانین و پروتکل های موجود نیز توجه داشته باشیم تا در راه پیشرفت و ساخت وساز به بیراهه نرویم.

قاسمی کشور ایران را از نظر موقعیت جغرافیایی کشوری مهم دانست و بیان کرد: ایران به عنوان شاهراه کشورهای آسیای میانه و آبهای آزاد به حساب می آید ضمن اینکه کشورمان در مرکز انرژی جهان نیز قرار دارد.

وی گفت: خراسان رضوی به عنوان یکی از مهم ترین استان های کشور در موقعیت بسیار خاصی قرار دارد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: خراسان رضوی با داشتن دو هزار و870 کیلومتر راه اصلی و شریانی و همچنین شش هزارو 850 کیلومتر راه بین شهری از مهمترین استان های کشور در بخش حمل و نقل به حساب می آید.

قاسمی با توجه به حجم بسیار بالای حمل ونقل مسافری و باری در خراسان رضوی و موفقیت های به دست آمده در بخش های مختلف این صنعت توسط فعالان این بخش در استان را در گرو تلاش شبانه روزی مسئولان و فعالان استانی دانست و بیان کرد: پیشرفت در بخش حمل ونقل حمایت های بسیاری را می طلبد و خراسان رضوی ظرفیت بالایی را دارد تا در همه بخش های صنعت حمل و نقل در کشور مقام اول را به دست آورد.