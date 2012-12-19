سیاست های شهرداری دماوند برای ایجاد و توسعه پارکینگ عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی همتی صبح چهارشنبه در یک نشست خبری، با بیان اینکه در طرح جامع شهری تامین پارکینگ امری ضروری است، گفت: پارکینگ های عمومی به صورت موقت و یا با استفاده از تکنولوژی های مدرن با ایجاد پارکینگ های مکانیزه و هوشمند می تواند معضل پارکینگ را حل کند.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز شهر دماوند در تامین پارکینگ عمومی طبقاتی، این نهاد آمادگی حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی را دارد.

تأمین اعتبار پنج میلیارد ریالی در راستای مشارکت با بخش خصوصی

شهردار دماوند از تأمین اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال در راستای مشارکت با بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: شهرداری دماوند آمادگی دارد سرمایه گذاران بخش خصوصی را در تمامی زمینه ها به ویژه مالی با تخصیص حداقل پنج میلیارد ریال اعتبار حمایت کند که اگر فضا مناسب و حجم سرمایه گذاری بیشتر باشد، این میزان قابل افزایش است.

وی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر را یکی از راهکارهای رفع مشکل پارکینگ عنوان و بیان کرد: پارکینگ های عمومی به صورت موقت و یا استفاده از تکنولوژی های مدرن با ایجاد پارکینگ های مکانیزه و هوشمند می تواند معضل پارکینگ را حل نماید.

همتی ادامه داد: هم اکنون تا زمان تحقق اهداف بلند مدت اجرای پارکینگ در سطح شهر، شهرداری دماوند دو منطقه شهری چون زمینی در جنب مسجد الرضای منطقه گیلاوند و نیز مکانی را در نزدیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند به عنوان پارکینگ های هم سطح در نظر گرفته است تا شهروندان بتوانند با استفاده از این گونه فضاها بخشی از ترافیک عمومی موجود در شهر را تسهیل بخشند.

شهردار دماوند در ادامه به اهمیت حفظ پارکینگ در ساختمان های مسکونی، تجاری و... اشاره کرد و بیان داشت: وجود پارکینگ در ساختمان به ویژه ساختمان های مسکونی امری مهم است که مجموعه مدیریت شهری دماوند اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری بر لحاظ کردن آن در ساخت و سازها تاکید دارند.

وی ادامه داد: افرادی که به هر روشی پارکینگ منازل را تبدیل به واحدهای مسکونی می‌کنند با توجه به بافت قدیمی محلات داخل شهر دماوند و نبود مکانی برای احداث پارکینگ های محلی، مشکلاتی را از کوچک ترین حوزه های شهری تا بزرگ ترین آن که معابر و بلوارهاست، ایجاد می کنند که لازم است شهروندان به این مهم توجه داشته باشند.

توسعه کمربند سبز دماوند برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز

شهردار دماوند در بخش دیگری در پاسخ به سئوال خبرنگاران گفت: طرح کمربند سبز شبلی در محله “خمینی آباد” دماوند با احداث پارک جنگلی به منظور جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز توسعه می یابد و شهرداری برای مقابله با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در نخستین گام در محدوده و حاشیه منطقه شبلی فنس کشی کشده است.

وی اضافه کرد: به لحاظ ناپایداری فنس ها اکنون ۳۴ هکتار از زمین های دامنه مجاور محله خمینی آباد در محدوده کوه نیل و کوه شیر درختکاری شده که کمربند سبز شبلی دماوند تا حدود ۹۰هکتار نیز قابل توسعه است.

همتی از احداث بزرگترین پارک جنگلی با نام "شبلی" در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این مکان اینک علاوه بر کنترل هرگونه ساخت و ساز غیرقانونی به مکانی تفریحی و گردشگری تبدیل خواهد شد؛ یکی از محله های حاشیه نشین و غیررسمی شهر دماوند محله خمینی آباد است که از اوایل انقلاب افرادی که از تمکن مالی و اقتصادی کمتری برخوردار بودند، برای سکونت انتخاب کرده اند.

وی افزایش جمعیت در شهر دماوند را یکی از عوامل توسعه این گونه محله ها عنوان و بیان کرد: دماوند با شرایط آب و هوایی مناسب به مرور زمان شاهد افزایش محله ها حاشیه نشین شده است و همین مهم بر توسعه ساخت و سازهای نامناسب، غیراصولی به لحاظ فنی، بهداشتی و شهرسازی می افزاید.

شهردار دماوند ادامه داد: عمده بناهای مسکونی این محله که دارای قدمتی حدود ۳۰ سال است کیفیت لازم و استانداردهای فنی را ندارد و حتی ساختمان های نوساز نیز از لحاظ مصالح مرغوب و مباحث مقاوم سازی از استانداردهای لازم برخوردار نیست.

عملیات پیاده رو سازی در دماوند رو به اتمام است

ویاجرای عملیات کف سازی و پیاده رو سازی سطح شهر به منظور بهبود عبور و مرور و افزایش رفاه شهروندان را با پیشرفتی مطلوب در حال اتمام دانست و افزود: این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال و به منظور مناسب سازی محیط شهری برای شهروندان صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: این پروژه در معابری همچون بلوار امام خمینی (ره)، خیابان فرامه، ابتدای خیابان فرهنگ و بلوار شهید بهشتی حدفاصل میدان بعثت تا زنبق ۵ با پیشرفت ۸۵ درصدی در حال اتمام است که این پروژه پیاده رو سازی سطح شهر در قالب کف سازی انجام شد.