طرح حمایت از فعالیتهای علمی و پژوهشی معلمان تصویب شد

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در جلسه روز گذشته شورای عالی آموزش و پرورش و به مناسبت هفته پژوهش، طرح حمایت از فعالیت های علمی معلمان به تصویب رسید. همچنین بر ضرورت پژوهش محوری سیاست گذاری ها تاکید شد.

وی با بیان اینکه استفاده از نتایج پژوهش در تمام سطوح آموزشی، حمایت از فعالیت های علمی معلمان در جلسه روز گذشته تاکید شد، تصریح کرد: براساس این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش موظف است تا از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا و نیز مقالات علمی و پژوهشی در بحث پژوهش را حمایت کند و برای کاربرد یافته های پژوهشی بسترهای حقوقی و قانونی را فراهم آورد.



ادهم با بیان این که انجام کارهای پژوهشی معلمان تاثیر مستقیمی در ارتقای نظام رتبه بندی معلمان دارد، اظهار داشت: چاپ مقالات علمی و پژوهشی معلمان در مجلات معتبر داخلی و بین المللی منجر به کسب امتیازاتی ویژه برای معلمان خواهد شد.



