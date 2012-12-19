انتخابات آزاد و مذاکره با آمریکا دو کلید واژه دشمنان برای ایجاد فتنه در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مقدم فر سه شنبه شب در نشست مطبوعاتی که در مهمانسرای کوثر نیروی دریایی سپاه برگزار شد، با بیان اینکه برگزاری انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی ایران یک فرصت است و دشمنان به دنبال تبدیل این فرصت به تهدید هستند، اظهارداشت: در انتخابات 88 مشارکت 85 درصدی برای نظام جمهوری اسلامی یک فرصت و پیام بزرگی برای تمامی دنیا داشت.

وی با عنوان اینکه مردم در انتخابات 88 از فتنه ها گزیده شده اند، اظهارداشت: پیش بینی می شود دشمنان نظام سناریو و برنامه ریزی هایی برای انتخابات 92 طراحی کرده اند اما هوشیاری نیروهای انقلابی و مردم نخواهند گذاشت تا این سناریو اجرایی شود و همانند فتنه 88 با شکست روبرو شوند.

مقدم فر افزود: مردم با بصیرت ایران اسلامی هیچگاه از این سوراخ دو بار گزیده نخواهند شد و با پیروی از مقام معظم رهبری حماسه ای جاودان و به یاد ماندنی خلق خواهند کرد.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران در پاسخ به این سئوال که آیا دشمن در حال طراحی سناریوی جدید برای انتخابات ریاست جمهوری 92 است، خاطرنشان کرد: ملت با درس گرفتن از فتنه 88 باید مراقب برخی افراد باشند که با رنگ عوض کردن مجددا به صحنه انقلاب بیاییند و همسو با دشمن به ملت خیانت کنند.

وی تصریح کرد: بیان برگزاری انتخابات آزاد و مذاکره با آمریکا و اصرار بر آن دو کلید واژه دشمنان خارجی نظام برای ایجاد فتنه جدید در انتخابات است، همانگونه که در انتخابات 88 با طرح صیانت از آرا و تقلب به دنبال اهداف خود بودند در این انتخابات هم سعی دارند تا با تغییر شیوه به اهداف از پیش تعیین شده برسند.

وی گفت: مردم و نخبگان حرفها و پیامهایی که مشترکا در داخل و خارج کشور دنبال می شود مانند کلید واژه هایی که رسانه های خارجی در اخبار و تحلیلها مطرح می کنند و مشابه آن در رسانه های داخلی دنبال می شود را باید یک نشانه همزبانی و همسویی برخی فتنه گران بدانند و در مقابل این دسیسه ها هوشیار و مراقب باشند.

مهاجرانی مایه شرمندگی جریان اصلاحات

مقدم فر در تشریح تفاوتهای فرهنگی دوران اصلاحات و دولت نهم و دهم با بیان اینکه در دوران اصلاحات وزیری داشتیم که امروز موجب شرمندگی تمام جریان اصلاحات است، عنوان کرد: مهاجرانی در دوران وزارت فرهنگ و ارشاد شعارش تصامع و تصاحل و مشی را دنبال می کرد که امروز در انگلیس و آمریکا دنبال می کند و در کنار دشمنان تابلو دار نظام ایستاده است.

وی با اظهار اینکه دغدغه امروز پیگیری مطالبه فرهنگی مقام معظم رهبری است که در حوزه فرهنگی دنبال نمی شود افزود: امروز علیرغم نقایص فرهنگی و انتقاداتی که به کاستی ها وجود دارد اما شاهد حضور یک فرد متدین و با اخلاق در راس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران بیان داشت: خط و مشی فرهنگی دوران اصلاحات خط مشی اصطحاله نظام، حذف و پاک کردن ارزشها و ستیز با هنجارهای نظام بود، مسائل فرهنگی دوران اصلاحات با امروز تفاوتهای ماهوی دارد و قیاس این دو دوره قیاس مع الفارق است.

ضرورت تبیین عمقی حماسه 9 دی به دور از شعارزدگی و سطحی نگری

وی با اشاره به سالروز حماسه به یاد ماندنی 9 دی بیانات مقام معظم رهبری در این مورد را قابل تامل و نقشه راه دانست و افزود: حماسه 9 دی فریادگر انسجام و وحدت مردم با ولایت و نماد ارتباط امت، امام و رهبری بود. لازم و ضروریست به صورت عمقی و نه سطحی و شعاری در تبیین حماسه 9 دی تلاش کنیم.

مقدم فر تاکید کرد: دو عامل مدیریت حکیمانه، مقتدرانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری و پیروی با بصیرت مردم از ولایت موجب شکست فتنه 88 بود.

مشکلات فرهنگی استانهای مرزی شناسایی شد

معاون فرهنگی سپاه پاسداران در خصوص وضعیت فرهنگی استانهای مرزی کشور اظهارداشت: وضعیت فرهنگی تمامی استانهای کشور به خصوص استانهای مرزی با توجه به شرایط ویژه و نقشه های دشمن برای ورود از این استانها بررسی و براورد شده و بر همین اساس برنامه های فرهنگی تدوین و اجرا خواهد شد.

وی یکی از دغدغه های سپاه را ورود جریانهای شبه عرفانی و جریانهای فکری انحرافی در استانهای مرزی عنوان کرد و افزود: برای مقابله با این جریانها باید مطالعه و آسیب شناسی شود و میزان تاثیرگذاری این جریانها سنجید شود تا با تبیین سیاستهای فرهنگی اقدامات موثر و قابل قبولی داشته باشیم.