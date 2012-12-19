برخی از بخشنامه های دولتی دست و پا گیر صادرات است

علی نیک فر در حاشیه همایش تجلیل از صادر کنندگان برگزیده استان کرمان در گفتگو با خبرنگارمهر بخش نامه ها و دستورالعمل های بانکی را مانع فعالیت صادرکنندگان عنوان کرد و اظهار داشت: اعتبارات استان کرمان در بخش خرما دقیقا کمتر از 50 درصد اعتباراتی است که برای پسته در نظر گرفته شده است و این در حالی است که خرما نیز همچون پسته ارزآور است.

نیک فر اعتبارات استان کرمان برای صادرات خرما را 15 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: هرچند این اعتبارات برای خرما کم است اما همین مقدار نیز به صورت کامل جذب نمی شود.

وی بعضی تنگناهای اداری را مانع مهمی پیش روی صادر کنندگان اعلام کرد و گفت: بعضی سخت گیری ها از سوی بانک ها در مقابل صادر کنندگان اعمال می شود که مانع رشد صادرات در استان کرمان می شود.

نیک فر حمایت و همراهی مسئولین در این زمینه را خواستار شد و گفت: توسعه صادرات استان کرمان نیازمند حمایت و همراهی و همکاری همه مسئولین و مدیران استانی و کشوری دارد.