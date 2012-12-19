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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۳۳

نیک فر:

برخی از بخشنامه های دولتی دست و پا گیر صادرات است

برخی از بخشنامه های دولتی دست و پا گیر صادرات است

کرمان - خبرگزاری مهر: صادر کننده خرما شهرستان بم بخشی از بخشنامه های دولتی را مانع فعالیت صادرکنندگان دانست.

علی نیک فر در حاشیه همایش تجلیل از صادر کنندگان برگزیده استان کرمان در گفتگو با خبرنگارمهر بخش نامه ها و دستورالعمل های بانکی را مانع فعالیت صادرکنندگان عنوان کرد و اظهار داشت: اعتبارات استان کرمان در بخش خرما دقیقا کمتر از 50 درصد اعتباراتی است که برای پسته در نظر گرفته شده است و این در حالی است که خرما نیز همچون پسته ارزآور است.

نیک فر اعتبارات استان کرمان برای صادرات خرما را 15 میلیارد دلار  اعلام کرد و گفت: هرچند این اعتبارات برای خرما کم است اما همین مقدار نیز به صورت کامل جذب نمی شود.

وی بعضی تنگناهای اداری را مانع مهمی پیش روی صادر کنندگان اعلام کرد و گفت: بعضی سخت گیری ها از سوی بانک ها در مقابل صادر کنندگان اعمال می شود که مانع رشد صادرات در استان کرمان می شود.

نیک فر حمایت و همراهی مسئولین در این زمینه را خواستار شد و گفت: توسعه صادرات استان کرمان نیازمند حمایت و همراهی و همکاری همه مسئولین و مدیران استانی و کشوری دارد. 

کد مطلب 1770161

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