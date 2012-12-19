آخرین وضعیت میدانی اردوگاه یرموک/ انفجار در استان الحسکه

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش سوریه همچنان به عملیات خود در حلب، حماه، حمص و حومه دمشق ادامه می دهد تا این مناطق را از وجود گروههای مسلح پاکسازی کند.



شبکه العربیه مدعی سیطره افراد مسلح موسوم به ارتش آزاد بر برخی شهرهای استان حماه سوریه شده است.



شبکه اسکای نیوز هم از انفجار در نزدیک دفتر حزب بعث در استان الحسکه سوریه که چند کشته و زخمی به جا گذاشت، خبر داد.



ادامه درگیریها در یرموک

پس از حمله گروههای مسلح تروریستی علیه ساکنان اردوگاه آوارگان فلسطینی یرموک در دمشق، ارتش سوریه اردوگاه و مواضع تروریستها را محاصره کرده است.



درگیریها در اردوگاه آوارگان فلسطینی "یرموک" در دمشق ادامه دارد و ارتش سوریه نیز منطقه را محاصره کرده و به عملیات تخلیه غیرنظامیان و شهروندان پرداخته است.



گروه‌های مسلح تروریستی بر برخی از مناطق این اردوگاه تسلط یافته و شماری از ساکنان آن را به قتل رساندند.



خبرنگار العالم که به همراه نیروهای ارتش سوریه وارد اردوگاه مزبور شده است از حضور اتباع کشورهای عربی و بیگانه در این اردوگاه خبر داد.

نصب خمپاره انداز در اردوگاه یرموک



افراد مسلح در برخی مناطق اردوگاه یرموک خمپاره انداز نصب کرده اند؛ نیروهای ارتش سوریه نیز برای جلوگیری از فرار این عناصر اردوگاه یرموک را محاصره کرده و خود را برای پاکسازی این اردوگاه آماده می کنند.



همچنین در عملیات نیروهای ارتش در مناطق "الحوله" و "عربین" خسارتهای سنگینی به افراد مسلح وارد شد. در شهر الرستن نیز 17 نفر از افراد مسلح به هلاکت رسیدند.



در منطقه "الذبابیه" در حومه دمشق هم شماری از عناصر وابسته به گروهک تروریستی "ابو ایمن" کشته شدند