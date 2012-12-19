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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

هفتمین نمایشگاه مواد غذایی در قزوین افتتاح شد

هفتمین نمایشگاه مواد غذایی در قزوین افتتاح شد

قزوین - خبرگزاری مهر: هفتمین نمایشگاه مواد غذایی همزمان با چهارمین نمایشگاه نان، شیرینی، شکلات و تنقلات در قزوین افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب در مراسمی با حضور مسئولان استانی هفتمین نمایشگاه مواد غذایی، همزمان با چهارمین نمایشگاه نان، شیرینی، شکلات و تنقلات و سومین نمایشگاه مواد شوینده و بهداشتی در قزوین فعالیت خود را آغاز کرد.
 
علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری نمایشگاه مواد غذایی اظهارداشت: مهمترین هدف از برپایی این نمایشگاهها، عرضه مستقیم کالا توسط تولیدکنندگان و نمایندگی های معتبر در فضاهای رقابتی به منظور افزایش تنوع انتخاب و خرید مردم و دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز است.
 
 
    
وی افزود: هفتمین نمایشگاه مواد غذایی همزمان با چهارمین نمایشگاه نان،شیرینی، شکلات،تنقلات و سومین نمایشگاه مواد شوینده و بهداشتی با مشارکت 50 غرفه در فضایی به مساحت دو هزار متر مربع برگزار می شود.
 
این مسئول تصریح کرد: در این نمایشگاهها تولیدکنندگان استانهای آذربایجان شرقی و غربی، تهران، قزوین، اصفهان، خراسان، چهار محال و بختیاری مشارکت فعال خواهند داشت.
 
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین یادآورشد: در این نمایشگاه محصولاتی مانند مواد پروتئینی، شوینده، بهداشتی، نوشیدنی ها، مواد لبنی، خشکبار، شیرینی و شکلات با قیمتهای مناسب به مراجعه کندگان عرضه می شود.
 
    
 
وحدتی گفت: هفتمین نمایشگاه مواد غذایی، همزمان با چهارمین نمایشگاه نان، شیرینی، شکلات و تنقلات و سومین نمایشگاه مواد شوینده و بهداشتی 28 آذر ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برپا شده است و تا دوم دی ماه ادامه خواهد داشت.
 
این نمایشگاه به مدت پنج روز در محل بلوار امام خمینی(ره) جنب صداوسیما دایر است و شهروندان می توانند همه روزه از ساعت 15 تا 21 از آن دیدن کنند.
کد مطلب 1770164

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