هفتمین نمایشگاه مواد غذایی در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب در مراسمی با حضور مسئولان استانی هفتمین نمایشگاه مواد غذایی، همزمان با چهارمین نمایشگاه نان، شیرینی، شکلات و تنقلات و سومین نمایشگاه مواد شوینده و بهداشتی در قزوین فعالیت خود را آغاز کرد.

علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری نمایشگاه مواد غذایی اظهارداشت: مهمترین هدف از برپایی این نمایشگاهها، عرضه مستقیم کالا توسط تولیدکنندگان و نمایندگی های معتبر در فضاهای رقابتی به منظور افزایش تنوع انتخاب و خرید مردم و دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز است.





وی افزود: هفتمین نمایشگاه مواد غذایی همزمان با چهارمین نمایشگاه نان،شیرینی، شکلات،تنقلات و سومین نمایشگاه مواد شوینده و بهداشتی با مشارکت 50 غرفه در فضایی به مساحت دو هزار متر مربع برگزار می شود.



این مسئول تصریح کرد: در این نمایشگاهها تولیدکنندگان استانهای آذربایجان شرقی و غربی، تهران، قزوین، اصفهان، خراسان، چهار محال و بختیاری مشارکت فعال خواهند داشت.



مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین یادآورشد: در این نمایشگاه محصولاتی مانند مواد پروتئینی، شوینده، بهداشتی، نوشیدنی ها، مواد لبنی، خشکبار، شیرینی و شکلات با قیمتهای مناسب به مراجعه کندگان عرضه می شود. وی افزود: هفتمین نمایشگاه مواد غذایی همزمان با چهارمین نمایشگاه نان،شیرینی، شکلات،تنقلات و سومین نمایشگاه مواد شوینده و بهداشتی با مشارکت 50 غرفه در فضایی به مساحت دو هزار متر مربع برگزار می شود.این مسئول تصریح کرد: در این نمایشگاهها تولیدکنندگان استانهای آذربایجان شرقی و غربی، تهران، قزوین، اصفهان، خراسان، چهار محال و بختیاری مشارکت فعال خواهند داشت.مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین یادآورشد: در این نمایشگاه محصولاتی مانند مواد پروتئینی، شوینده، بهداشتی، نوشیدنی ها، مواد لبنی، خشکبار، شیرینی و شکلات با قیمتهای مناسب به مراجعه کندگان عرضه می شود.