وحدت حوزه و دانشگاه منشأ تحولات عظیمی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت السلام علی محمدزاده عصر سه شنبه در حضور جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در محل حوزه علمیه امام خمینی(ره) این شهرستان اظهار داشت: دشمنان اسلام به جایگاه رفیع این دو مرکز علمی بخوبی واقف هستند.

وی افزود: اینکه استاد شهید آیت الله دکتر مفتح را در دانشگاه به شهادت رسانده اند، دارای پیام های زیادی است که همه این توطئه ها به مدد وحدت بیشتر دانشگاهیان و حوزویان خنثی می شود.

در این دیدار که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و بسیج طلاب شهرستان شبستر برگزار شد، حجت الاسلام مهدی پورعباس ، مدیر حوزه علمیه شبستر با گرامیداشت شهادت آیت الله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، گفت: این اتفاق بسیار جدیدی است و برای نخستین بار در شهرستان شبستر دانشگاهیان در یک نشست مشترک با حوزویان موضوعات علمی و فرهنگی را مورد بحث قرار می دهند.

وی ادامه داد: امیدواریم این نشست ها ادامه داشته و بتواند منجر به بررسی و ارائه راهکارهای مناسب برای موضوعات فرهنگی و علمی جامعه شود.

جلیل امیرپور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر نیز در این نشست با اشاره بر هوشیاری امام راحل(ره) در نامگذاری سالروز شهادت آیت الله مفتح به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: امام راحل با سعۀ نظر و اندیشه خود، توطئه دشمنان را جهت ایجاد تفرقه بین دانشگاه و حوزه را تشخیص دادند و با نامگذاری این روز، عملاً مانع ایجاد فاصله بین این دو قطب علمی جامعه شدند.