  1. ورزش
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

"سان" خبر داد:

"سرآلکس فرگوسن" با "پپ گواردیولا" در آمریکا دیدار کرد

"سرآلکس فرگوسن" با "پپ گواردیولا" در آمریکا دیدار کرد

سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد در نیویورک با "پپ گواردیولا" ملاقات کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرآلکس فرگوسن" این هفته در آستانه سال نوی میلادی به همراه همسرش کتی به نیویورک سفر کرده و طبق گزارش سان دیداری هم با سرمربی پیشین بارسلونا که در حال حاضر اصلی ترین گزینه برای حضور در اولدترافورد است داشته است. این هر دو مربی در نیویورک آپارتمان دارند.

گورادیولا علاوه بر منچستریونایتد گزینه حضور در تیم های چلسی و بایرن مونیخ هم هست. البته دیوید مویس، سرمربی 49 ساله اورتون نیز از نظر فرگوسن گزینه مناسبی برای جانشینی وی در من یونایتد به حساب می آید.

خوزه مورینیو هم یکی دیگر از گزینه های حضور در منچستریونایتد است هرچند که بابی چارلتون، اسطوره شیاطین سرخ گفته مربی رئال مادرید گزینه خوبی است اما حضورش در اولدترافورد بعید است.

کد مطلب 1770168

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