ارائه سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی عصر سه شنبه در بازدید از نمایشگاه بین الملی لوازم خانگی در گرگان افزود: این تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کشور در طی سال 91 پیش بینی شده است، و پس از تبدیل به ریال از سوی بانک های عامل به تولید کنندگان صنعتی پرداخت می شود.

وی با اشاره به یازدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، صوتی و تصویری بیان داشت: 31 شرکت از استانهای گلستان، مازندران، اصفهان، آذربایجان شرقی و تهران و همچنین نمایندگان شرکتهایی از ژاپن، ترکیه، چین و کره جنوبی در این نمایشگاه حضور دارند.

توزیع برنج در رامیان

سرپرست نمایندگی صنعت، معدن و تجارت شهرستان رامیان نیز گفت: در راستای تنظیم بازار، توزیع برنج وارداتی به قیمت مصوب 2800 در شهرهای رامیان ، دلند ، خان ببین و تاتار آغاز شده است.

محمد مهدی مهاجر اظهار داشت: در مرحله اول 10 تن و در مرحله دوم هفت تن برنج توزیع خواهد شد.



وی همچنین از برگزاری گشت مشترک با اداره جهاد کشاورزی شهرستان در زمینه توزیع کود ،سم و بذر خبر داد و افزود : در خصوص تهیه نقشه GPS از واحدهای خبازی شهرستان در زمینه تهیه سوخت جایگزین اقدامات لازم صورت گرفته است .