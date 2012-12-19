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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۴۱

موحدی خبر داد:

ارائه سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی گلستان

ارائه سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی استان می توانند برای دریافت سرمایه در گردش به سازمان مراجعه و مراحل قانونی را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی عصر سه شنبه در بازدید از نمایشگاه بین الملی لوازم خانگی در گرگان افزود: این تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کشور در طی سال 91 پیش بینی شده است، و پس از تبدیل به ریال از سوی بانک های عامل به تولید کنندگان صنعتی پرداخت می شود.

وی با اشاره به یازدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، صوتی و تصویری بیان داشت: 31 شرکت از استانهای گلستان، مازندران، اصفهان، آذربایجان شرقی و تهران و همچنین نمایندگان شرکتهایی از ژاپن، ترکیه، چین و کره جنوبی در این نمایشگاه حضور دارند.
 
توزیع برنج در رامیان
 
سرپرست نمایندگی  صنعت، معدن و تجارت  شهرستان رامیان نیز گفت: در راستای تنظیم بازار، توزیع برنج  وارداتی به قیمت  مصوب  2800 در  شهرهای رامیان ، دلند ، خان ببین و تاتار  آغاز شده است.
 
محمد مهدی مهاجر اظهار داشت: در مرحله اول 10 تن و در مرحله دوم هفت تن برنج توزیع خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری گشت مشترک با اداره جهاد کشاورزی شهرستان در زمینه توزیع کود ،سم و بذر خبر داد و افزود : در خصوص تهیه نقشه GPS از واحدهای  خبازی شهرستان در زمینه تهیه سوخت جایگزین اقدامات لازم صورت گرفته است .   
کد مطلب 1770169

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