  1. اقتصاد
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۴۱

قیمت انواع ارز در چهارشنبه/

قیمت 9 نوع ارز افزایش و 2 نوع ارز کاهش یافت

قیمت 9 نوع ارز افزایش و 2 نوع ارز کاهش یافت

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در چهارشنبه بیست و نهم آذرماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز چهارشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد، درهم امارات، لیرترکیه، روبل روسیه و یوآن چین امروز نسبت به دیروز افزایش و همچنین قیمت ین ژاپن و ریال قطر کاهش یافته، ضمن اینکه قیمت روپیه هند و وون کره جنوبی ثابت باقی مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز حدود 2460 تومان، یورو 3258 تومان، پوند انگلیس حدود 4000 تومان، درهم حدود 670 تومان و لیر ترکیه 1382 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز چهارشنهب شنبه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی

نوع ارز

قیمت امروز(ریال)

قیمت دیروز(ریال)

دلار

24596

24591

یورو

32585

32388

درهم امارات

6696

6695

لیرترکیه

13822

13777

یوآن چین

3948

3941

روپیه هند

449

449

پوند انگلیس

39997

39873

کرون سوئد

26971

3695

فرانک سوئیس

3729

26792

روبل روسیه

800

795

یکصد ین ژاپن

29200

29300

یکهزار وون کره جنوبی

23000

23000

 ریال قطر

 6755

6756
 

 
کد مطلب 1770173

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