قیمت 9 نوع ارز افزایش و 2 نوع ارز کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز چهارشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد، درهم امارات، لیرترکیه، روبل روسیه و یوآن چین امروز نسبت به دیروز افزایش و همچنین قیمت ین ژاپن و ریال قطر کاهش یافته، ضمن اینکه قیمت روپیه هند و وون کره جنوبی ثابت باقی مانده است.
|
جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی
|
نوع ارز
|
قیمت امروز(ریال)
|
قیمت دیروز(ریال)
|
دلار
|
24596
|
24591
|
یورو
|
32585
|
32388
|
درهم امارات
|
6696
|
6695
|
لیرترکیه
|
13822
|
13777
|
یوآن چین
|
3948
|
3941
|
روپیه هند
|
449
|
449
|
پوند انگلیس
|
39997
|
39873
|
کرون سوئد
|
26971
|
3695
|
فرانک سوئیس
|
3729
|
26792
|
روبل روسیه
|
800
|
795
|
یکصد ین ژاپن
|
29200
|
29300
|
یکهزار وون کره جنوبی
|
23000
|
23000
|
ریال قطر
|
6755
|
6756
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