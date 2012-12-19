قیمت 9 نوع ارز افزایش و 2 نوع ارز کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز چهارشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد، درهم امارات، لیرترکیه، روبل روسیه و یوآن چین امروز نسبت به دیروز افزایش و همچنین قیمت ین ژاپن و ریال قطر کاهش یافته، ضمن اینکه قیمت روپیه هند و وون کره جنوبی ثابت باقی مانده است.



جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی نوع ارز قیمت امروز(ریال) قیمت دیروز(ریال) دلار 24596 24591 یورو 32585 32388 درهم امارات 6696 6695 لیرترکیه 13822 13777 یوآن چین 3948 3941 روپیه هند 449 449 پوند انگلیس 39997 39873 کرون سوئد 26971 3695 فرانک سوئیس 3729 26792 روبل روسیه 800 795 یکصد ین ژاپن 29200 29300 یکهزار وون کره جنوبی 23000 23000 ریال قطر 6755 6756

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز حدود 2460 تومان، یورو 3258 تومان، پوند انگلیس حدود 4000 تومان، درهم حدود 670 تومان و لیر ترکیه 1382 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز چهارشنهب شنبه به شرح جدول ذیل است: