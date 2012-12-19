مهران حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه قهرمانی پتروشیمی در نیم فصل نخست رقابت‎های لیگ برتر مسجل شده است، اظهارداشت: البته این موضوع دلیل نمی‌شود که برای دیدار پایانی نیم فصل نخست دغدغه زیادی نداشته باشیم. این بازی هم به اندازه دیگر دیدارهای لیگ برتر برای‎مان مهم است چون باید از این بازی هم بهترین نتیجه را بگیریم.

وی با بیان اینکه پتروشیمی تا پایانی مسابقات لیگ برتر راه طولانی در پیش دارد، تصریح کرد: قهرمانی ما در پایان نیم فصل هیچ چیز را نشان نمی‌دهد و تضمینی هم برای آینده نیست. پتروشیمی تازه در ابتدای راه قرار گرفته است و باید در هر بازی نتیجه لازم را برای تثبیت جایگاهش بگیرد.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام تاکید کرد: این که استقلال زرین قشم هم حریف سختی برای ما نیست، قبول ندارم. استقلال زرین قشم از جمله باشگاه‌هایی است که در حد خوب کار می‌کند. دیدار با این تیم سختی‌های خود را دارد حتی برای ما که صدرنشین هستیم.

حاتمی از اشاره به راهکارهای فنی تیمش برای گرفتن نتیجه از دیدار برابر امتناع کرد و یادآور شد: عامل برتری پتروشیمی نسبت به دیگر تیم‎ها داشتن یک برد بیشتر است؛ همین و بس. وضعیت ما با دیگر تیم‎ها هیچ تفاوتی ندارد بنابراین بازیکنانم باید سعی کنند در دیدار فردا هم تمام عیار تلاش کنند تا پیروز بازی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته نهم و پایانی نیم فصل نخست رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام در سالن اندیشه بندرامام به مصاف استقلال زرین قشم می‎رود.