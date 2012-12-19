پژوهش یکی از محورهای اصلی توسعه همه جانبه کشور است

حجت الاسلام داوود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری «علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است" لذا پژوهش زیر بنای برنامه های اقتصادی، فرهنگی و علمی بوده و در همه زمینه ها می تواند در توانمندسازی اندیشه ها و تولید محتوا اثرات مطلوبی داشته باشد.



وی در ادامه اظهار داشت: دین مبین اسلام برای پژوهش و تحقیق ارزش فوق العاده ای قائل است و در اصول دین تحقیق لازم است و تقلید جایز نیست و در بسیاری از آیات قرآن سخن از صاحبان خرد و اندیشه است یعنی باید تدبر، تحقیق و اندیشه کنند که تحقیق در افزایش معرفت و بصیرت اثرگذار است.



معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی استان مرکزی با تاکید بر اینکه پژوهشگر باید به دو محور تخصص و تعهد توجه داشته باشد تصریح کرد: در این صورت کاربردی نمودن پژوهش می تواند در روند توسعه ، پیشرفت، بالندگی ، تولید و حل مشکلات جامعه اسلامی در همه زمینه ها کمک نموده و باعث استقلال کشور می شود.



وی در پایان موفقیت در تمام فعالیت­های مربوط به توسعه صنایع، کشاورزی، خدمات و غیره را منوط به گسترش فعالیت­های پژوهشی دانست و خاطرنشان کرد: در واقع پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می آید و اگر پژوهشی صورت نگیرد دانش بشری افزایش نخواهد یافت و جامعه دچارسکون و رکود خواهد شد.