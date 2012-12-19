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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۸

حجت الاسلام چمانی:

پژوهش یکی از محورهای اصلی توسعه همه جانبه کشور است

پژوهش یکی از محورهای اصلی توسعه همه جانبه کشور است

اراک – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی استان مرکزی با بیان اینکه پژوهش یکی از محورهای اصلی توسعه ی همه جانبه کشور است گفت: جامعه پژوهشی محور قطعا در تولید علم و فناوری موفق تر خواهد بود.

حجت الاسلام داوود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری «علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است"  لذا پژوهش زیر بنای برنامه های اقتصادی، فرهنگی و علمی بوده و در همه زمینه ها می تواند در توانمندسازی اندیشه ها و تولید محتوا اثرات مطلوبی داشته باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: دین مبین اسلام برای پژوهش و تحقیق ارزش فوق العاده ای قائل است و در اصول دین تحقیق لازم است و تقلید جایز نیست و در بسیاری از آیات قرآن سخن از صاحبان خرد و اندیشه است یعنی باید تدبر، تحقیق و اندیشه کنند که تحقیق در افزایش معرفت و بصیرت اثرگذار است.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی استان مرکزی با تاکید بر اینکه پژوهشگر باید به دو محور تخصص و تعهد توجه داشته باشد تصریح کرد: در این صورت کاربردی نمودن پژوهش می تواند در روند توسعه ، پیشرفت، بالندگی ، تولید و حل مشکلات جامعه اسلامی در همه زمینه ها کمک نموده و باعث استقلال کشور می شود.

وی در پایان موفقیت در تمام فعالیت­های مربوط به توسعه صنایع، کشاورزی، خدمات و غیره را منوط به گسترش فعالیت­های پژوهشی دانست و خاطرنشان کرد: در واقع پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می آید و اگر پژوهشی صورت نگیرد دانش بشری افزایش نخواهد یافت و جامعه  دچارسکون و رکود خواهد شد.

کد مطلب 1770183

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