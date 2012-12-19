همایش بزرگ قرآن کریم در علی آبادکتول برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد علی نژاد مدرس حوزه صبح چهارشنبه در این همایش گفت: قرآن کلام حقانیت است و حرکت در راستای این کتاب نورانی باعث رسیدن به سعادت دنیا و آخرت می شود.

وی اظهار داشت: حرکت به سوی قرآن دور شدن از ظلمات و تاریکی هاست و بکارگیری دستورات و فرامین این کتاب بزرگ در امورات زندگی و خانواده سعادت و سلامت خانواده را تضمین می کند.

سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی علی آبادکتول نیز از کتاب آسمانی قرآن به عنوان راهنما و هدایت گر نام برد.

وی اظهار داشت: بهره گیری از قرآن کریم لازمه یک زندگی موفق است و باید فرهنگ قرآنی را در خانواده هایمان پررنگ تر کنیم.