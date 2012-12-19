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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۵۶

همایش بزرگ قرآن کریم در علی آبادکتول برگزار شد

همایش بزرگ قرآن کریم در علی آبادکتول برگزار شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: پنجمین همایش بزرگ قرآن کریم ویژه خانواده های ناجا در علی آبادکتول برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد علی نژاد مدرس حوزه صبح چهارشنبه در این همایش گفت: قرآن کلام حقانیت است و حرکت در راستای این کتاب نورانی باعث رسیدن به سعادت دنیا و آخرت می شود.

وی اظهار داشت: حرکت به سوی قرآن دور شدن از ظلمات و تاریکی هاست و بکارگیری دستورات و فرامین این کتاب بزرگ در امورات زندگی و خانواده سعادت و سلامت خانواده را تضمین می کند.

سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی علی آبادکتول نیز از کتاب آسمانی قرآن به عنوان راهنما و هدایت گر نام برد.

وی اظهار داشت: بهره گیری از قرآن کریم لازمه یک زندگی موفق است و باید فرهنگ قرآنی را در خانواده هایمان پررنگ تر کنیم.

کد مطلب 1770188

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